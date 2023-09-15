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Yaptığı paylaşım tepki çekmişti... O kadın tutuklandı

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#İstiklal Marşı#Sosyal Medya#Tutuklama
Yaptığı paylaşım tepki çekmişti... O kadın tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:12

Sosyal medya hesabından okula giden çocuğunun İstiklal Marşı okunduktan sonra okula girdiği anlara ait videoyu paylaşıp üzerine de tepki çeken not yazan Suriyeli R.K. tutuklandı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı okula giden çocuğunun İstiklal Marşı okuduktan sonraki anlarını cep telefonu ile kayıt altına alıp üzerine bir not ile Arapça marş koydu. Paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda videonun Suriyeli M.E. isimli kişiye ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edildi. Şüpheliyle ilgili çalışma yapan ekipler, söz konusu paylaşımı M.E.'nin eşi olan R.K. tarafından paylaşıldığını belirledi. M.E., ile eşi R.K. dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde paylaşımın yapıldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.E. ve R.K. isimli şüpheliler hakkında "Devletin Egemenliğini Aşağılama" suçundan adli işlem başlatılırken paylaşımı yapan R.K. bugün adliyeye sevk edildi. R.K., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alalen Tahrik Etme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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#İstiklal Marşı#Sosyal Medya#Tutuklama

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