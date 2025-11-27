Yaptığı hareketten sonra dehşeti yaşadı: Bir anda kendini yere attı, acı içinde kıvrandı!

Haberin Devamı

Olay, Nizip ilçesi Kültür Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması' öncesi dans topluluğu gösteri yaparken ekipte yer alan dansçılardan Selahattin Kanar, ters hareket sonrası kendisini yere attı.

Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Kanar, bulunduğu yerden kalkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptuğu belirlendi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Kanar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken o anlar ise halk oyunları gösterisini çeken kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kanar'ın kendisini yere bırakmasının ardından ekip arkadaşlarının ve eşi Zehra Kanar'ın hemen yardıma koşması ile panik anları ise dikkat çekti.