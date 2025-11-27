×
Gündem Haberleri

Yaptığı hareketten sonra dehşeti yaşadı: Bir anda kendini yere attı, acı içinde kıvrandı!

Kasım 27, 2025 15:48

Gaziantep'in Nizip ilçesinde halk oyunu gösterisi sırasında ters hareket yapan dansçının sol ayak çapraz bağları koptu. Sakatlıkla biten halk oyunu gösterisi sonrası hastaneye kaldırılan dansçının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Nizip ilçesi Kültür Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması' öncesi dans topluluğu gösteri yaparken ekipte yer alan dansçılardan Selahattin Kanar, ters hareket sonrası kendisini yere attı.

Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Kanar, bulunduğu yerden kalkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptuğu belirlendi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Kanar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken o anlar ise halk oyunları gösterisini çeken kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kanar'ın kendisini yere bırakmasının ardından ekip arkadaşlarının ve eşi Zehra Kanar'ın hemen yardıma koşması ile panik anları ise dikkat çekti.

