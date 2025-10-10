×
Gündem Haberleri

Yaptığı hareket tepki çekmişti! İETT, utanmaz şoförü görevden uzaklaştırdı

Güncelleme Tarihi:

#İETT#Şoför#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 17:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, Ataşehir'de trafik tartışmasında uygunsuz davranışta bulunan şoförün işten el çektirildiğini bildirdi.

İETT'den yapılan açıklamada, dün Ataşehir'de bir İETT şoförünün, trafikte başka bir araç sürücüsü ile tartışma yaşadığı kaydedildi.

Şoförün bu tartışmada uygun olmayan davranışta bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzca söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Yaptığı hareket tepki çekmişti İETT, utanmaz şoförü görevden uzaklaştırdı

Öte yandan, Ataşehir'de İETT şoförü ile önüne geçen otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAPTIĞI HAREKET KAMERADA

Görüntülerde, şoförün, trafikte önüne geçen otomobile çarpması, bunun üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında İETT şoförünün araç sürücüsüne el hareketi yapması yer alıyor.

Yaptığı hareket tepki çekmişti İETT, utanmaz şoförü görevden uzaklaştırdı

