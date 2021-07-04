Yapmayın çocuklar

Cüzdanı çalınan kişinin yaptığı başvuru üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yapılan kamera incelemesinde cüzdanı 13 yaşındaki O.S. ve 14 yaşındaki Ö.G.’nin yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlendi. Yaşları küçük iki çocuk Dolapdere Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

O.S. ve Ö.G.’nin, farklı tarihlerde Şişli’de işyerinden hırsızlık, Kartal’da yankesicilik, Avcılar’da otodan hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi. O.S. ve Ö.G.’nin ‘kayıp şahıs’ olarak da arandığı belirlendi. Emniyet’te yapılan incelemede 13 yaşındaki O.S.’nin 836 suç kaydı olduğu anlaşıldı. O.S.’nin kemik yaşının 17 olduğu tespit edildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan O.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.G. ise serbest kaldı.

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