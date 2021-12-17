Yapma bunu ticari

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta, taksici İlkay Ş.’nin taksisine geçtiğimiz salı günü bir müşteri bindi. Müşterinin gideceği yeri beğenmeyen İlkay Ş., bahaneler uydurarak müşterisinin araçtan inmesini istedi. Araç muayenesi olduğunu söyleyerek müşterisini istediği yere götürmemekte direnen İlkay Ş.’yi cep telefonuyla çeken müşterinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

RUHSATI DA İPTAL EDİLDİ

Ekipler, İlkay Ş.’yi Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerinde, çalışma ruhsatının belediye tarafından iptal edildiği anlaşıldı. İlkay Ş.’ye 2918 sayılı KTK’nın ek 2/5 maddesi uyarınca 1339 TL ceza kesildi. Aracı da 3 gün trafikten men edildi. Taksinin 4 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu anlaşıldı.