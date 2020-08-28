Yapma bunu amca

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Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

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Dünya koronavirüsle mücadele yollarını ararken, ‘pes’ dedirten görüntü Kahramanmaraş’tan geldi. Yaşlı bir adam yerdeki kullanılmış maskeyi takarak yoluna devam etti.

Koronavirüsle mücadelede kullanılan maskeler, vatandaşlar tarafından zaman zaman gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Sokağa atılan maskeler ise vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Bunun bir örneği Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde görüldü. Tarihi Kapalı Çarşı’daki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz yürüyen yaşlı vatandaş, yerdeki kullanılmış maskeyi alarak yüzüne taktı. O anların görgü tanığı esnaf Mehmet Kabak ise “Rastgele insanların maskeleri dışarı atmamaları ve çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz” dedi. Görüntüler sosyal medyada büyük etkileşim alırken, görüntüleri izleyen kullanıcılar tarafından, yaşlı adamın maskesi olmadığı ve ceza yememek için böyle bir şey yaptığı yönünde yorumlar yapıldı

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