Koronavirüs salgınını önlemek için yapılan tüm uyarılara rağmen hafta sonu İstanbul’da olumsuz manzaralar ortaya çıktı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, dün sabah erken saatlerde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi. İETT’ye bağlı halk otobüsü olarak hizmet veren 2 midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını iddia etti. Cezai işlemlerin ardından araçlar normal sayıda yolcu ile devam etti.

KENTİ BİRBİRİNE KATTILAR

Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Kağıthane, Ümraniye ve Sultangazi’deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Bir kişi de tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Tespit edilen gruptan 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin havaya ateş açtığı tabanca da ele geçirildi. Şüphelilere toplam 145 bin 624 lira ceza kesildi.

Bağcılar’da da onlarca kişi nişan için bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlar, yanyana oturup çalan müzikle eğlendi. Damat ve gelin oynarken toplananlar da onlara eşlik etti.

PES! TÜNELİ KAPATTILAR

İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlenceleri son sürat devam ediyor. Dün akşam Piyalepaşa Bulvarı’nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli’ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu gruptakiler araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı. Kuralları hiçe sayan grup, bir çok insanın hayatını tehlikeye attı, trafiğin uzun süre durmasına neden oldu. (Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/DHA)

UTANMADAN PAYLAŞTILAR

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafik magandalarını yakaladı.