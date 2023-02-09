Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#Yardım
Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Film setlerine ara veren Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği üyesi yapım şirketleri, deprem bölgesine yardım hareketi başlattı.

Haberin Devamı

Yapımcılar AFAD ve AHBAP koordinasyonunda depremzedelere en kısa sürede ulaştırılması için karavanlarını ve teknik ekipmanlarını deprem bölgesine gönderdi.

JENERATÖRLERİ VERDİ

Mehmet Bozdağ, Bozdağ Film olarak yardımlarını yola çıkardıklarını duyurdu: “Set karavanları ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık. Sağ salim bölgeye intikal etmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun.”

Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

UZUN VADELİ YARDIM DESTEĞİ 

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP) Başkanı Timur Savcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile acil organize olarak hemen harekete geçtiklerini belirtti: “Önce tüm yapımcılar olarak maddi YARDIM toplamak için izin işlemlerini başlattık. Arkasından setleri durdurduk. Tüm teknik imkânları bölgeye sevk etmek için çalışmaları organize ettik. Karavan, ışık sistemlerinin yanı sıra giysi, medikal malzemeler ve gıda yardımlarımızı Adıyaman, Hatay, Maraş’a ulaştırdık.” Timur Savcı, şu anda da depremin artçı ihtiyaçları için tüm yapımcılarla birlikte bölgeye uzun vadeli ne gibi yardımlarda bulunabileceklerine dair toplantılar düzenlediklerini ve yol haritası belirlediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

5 KARAVAN YOLDA

Köprü Film ve “Gönül Dağı” ekibi, 5 karavanını deprem bölgesine gönderdiklerini açıkladı: “AFAD’a ihtiyaç malzemeleri ile yüklü araçlarımızı da yollayacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

SETLER DURDU

Setlerini durduran Ay Yapım, karavanları ve teknik malzemelerini afet alanına gönderdi.

Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

Haberin Devamı

KIŞLIK MALZEMELER

Karga Seven Pictures, 1 TIR dolusu kışlık malzemeyi deprem bölgesine ulaştırdığını duyurdu.

Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

BÖLGEYE GİTTİ

Asena Bülbüloğlu, MF Yapım olarak hem maddi hem de manevi olarak her türlü yardımı yapmaya başladıklarını duyurdu. Bülbüloğlu, ekibiyle birlikte deprem bölgesine gitmek için yola çıktı.

Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

TÜM EKİPMANLAR

MED Yapım, setlerinde yer alan tüm ekipmanları deprem bölgesine gönderdiğini açıkladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kahramanmaraş#Yardım

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde dördüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 391... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde dördüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 391... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistandan duygulandıran yayın

Türkiye depremi dünyada manşet! CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistan'dan duygulandıran yayın

#Deprem
Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu

Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu?

#Kahramanmaraş Depremi