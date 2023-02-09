Yapımcılar ekipmanlarını gönderdi

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Yapımcılar AFAD ve AHBAP koordinasyonunda depremzedelere en kısa sürede ulaştırılması için karavanlarını ve teknik ekipmanlarını deprem bölgesine gönderdi.

JENERATÖRLERİ VERDİ

Mehmet Bozdağ, Bozdağ Film olarak yardımlarını yola çıkardıklarını duyurdu: “Set karavanları ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık. Sağ salim bölgeye intikal etmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun.”

UZUN VADELİ YARDIM DESTEĞİ

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP) Başkanı Timur Savcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile acil organize olarak hemen harekete geçtiklerini belirtti: “Önce tüm yapımcılar olarak maddi YARDIM toplamak için izin işlemlerini başlattık. Arkasından setleri durdurduk. Tüm teknik imkânları bölgeye sevk etmek için çalışmaları organize ettik. Karavan, ışık sistemlerinin yanı sıra giysi, medikal malzemeler ve gıda yardımlarımızı Adıyaman, Hatay, Maraş’a ulaştırdık.” Timur Savcı, şu anda da depremin artçı ihtiyaçları için tüm yapımcılarla birlikte bölgeye uzun vadeli ne gibi yardımlarda bulunabileceklerine dair toplantılar düzenlediklerini ve yol haritası belirlediklerini açıkladı.

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5 KARAVAN YOLDA

Köprü Film ve “Gönül Dağı” ekibi, 5 karavanını deprem bölgesine gönderdiklerini açıkladı: “AFAD’a ihtiyaç malzemeleri ile yüklü araçlarımızı da yollayacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

SETLER DURDU

Setlerini durduran Ay Yapım, karavanları ve teknik malzemelerini afet alanına gönderdi.

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KIŞLIK MALZEMELER



Karga Seven Pictures, 1 TIR dolusu kışlık malzemeyi deprem bölgesine ulaştırdığını duyurdu.



BÖLGEYE GİTTİ

Asena Bülbüloğlu, MF Yapım olarak hem maddi hem de manevi olarak her türlü yardımı yapmaya başladıklarını duyurdu. Bülbüloğlu, ekibiyle birlikte deprem bölgesine gitmek için yola çıktı.





TÜM EKİPMANLAR

MED Yapım, setlerinde yer alan tüm ekipmanları deprem bölgesine gönderdiğini açıkladı.