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Yapılan baskında bin 314 adet ilaç ele geçirildi! Şaşkına çeviren sözler: Ben dericilik yapıyorum, kim koydu bilmiyorum

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#Adana#Adana Haberleri#İlaç
Yapılan baskında bin 314 adet ilaç ele geçirildi Şaşkına çeviren sözler: Ben dericilik yapıyorum, kim koydu bilmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:37

Adana'da polis ekiplerinin operasyon yaptığı depoda, reçeteye tabi 1314 kutu ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi Abdülhamit R. (44) ifadesinde, "Ben dericilik yapıyorum. Depoyu, devraldım. İlaçlar bana ait değil. Kim, ne zaman koydu bilmiyorum" dedi.

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Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir depoda çok sayıda tıbbi ve cinsel içerikli ilaç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Suriye uyruklu Abdülhamit R.'nin deposuna baskın yaptı. Girişinde herhangi bir tabela olmayan depoda arama yapan polis, raf ve karton kutularda reçeteye tabi ağrı kesici, antibiyotik ve cinsel içerikli 1314 kutu ilaç ele geçirdi.

Yapılan baskında bin 314 adet ilaç ele geçirildi Şaşkına çeviren sözler: Ben dericilik yapıyorum, kim koydu bilmiyorum

"KİM NE ZAMAN KOYDU BİLMİYORUM"

Gözaltına alınan Abdülhamit R. ilk ifadesinde, "Ben dericilik yapıyorum. Malzemelerimi koymak için bu depoyu, tanımadığın Suriyeli bir kişiden devraldım. İlaçlar bana ait değil. Kim, ne zaman koydu bilmiyorum" dedi.

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Yapılan baskında bin 314 adet ilaç ele geçirildi Şaşkına çeviren sözler: Ben dericilik yapıyorum, kim koydu bilmiyorum

Polis merkezindeki işlemleri süren Abdülhamit R.'ye, 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçu yöneltildiği bildirildi. Depo, zabıta tarafından mühürlenirken, ilaçlar da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

 

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#Adana#Adana Haberleri#İlaç

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