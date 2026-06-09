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Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Sur#Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 07:00

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Yapı Kredi Bankası’nın merkez şubesine önceki gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

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Kimliği belirlenemeyen kişi, kapalı olan banka şubesine tabancayla 3-4 el ateş etti. Saldırıda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler kapsamlı soruşturma başlattı. Bölge güvenlik çemberine alındı. Öte yandan, banka şubesi dün hizmet vermedi. Bankanın kapalı kepengine asılan duyuruda, “Şubemiz hizmet verememektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Önceki gün de İstanbul ve Antalya’da Otokoç binalarına saldırı gerçekleştirilmiş, şüpheliler yakalanıp gözaltına alınmıştı.

SEBEBİ FIKRA MI

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İzmir’de 5 Haziran’da bir hastane açılışına katılan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, anlattığı fıkra nedeniyle sosyal medyada tepki çekmiş ve hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gelen tepkiler üzerine kamuoyundan özür dileyen Koç’a yönelik çeşitli sosyal medya platformlarından tehdit içerikli paylaşımlar yapılmıştı.

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Diyarbakır’da polis ekipleri, Koç’un sözlerine yönelik olduğu değerlendirilen saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.         

 

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#Diyarbakır#Sur#Yapı Kredi Bankası

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