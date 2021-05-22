Yapı Kredi Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 2021

17 günlük tam kapanma sürecinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda kademeli normalleşme dönemine geçildi. Buna göre çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlar arasında bankalar yer alıyor. Vatandaşların tercih ettiği bankalardan olan Yapı Kredi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizde Yapı Kredi Bankası çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte, Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 2021...

YAPI KREDİ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada Banka şubeleri 10.00-16.30 saatleri arasında hizmet vereceği söylenmişti.

Yapı Kredi Bankası tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

YAPI KREDİ BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

Yapı Kredi Bankası koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 10:00-12:30 ve 13:30-16:30

Hafta sonu: Kapalı

YAPI KREDİ BANKASI TARİHİ

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 yılında Türkiye'de insanların daha uygun şartlarda konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Kazım Taşkent tarafından kurulmuş Türkiye’deki ilk özel bankadır.

1944 yılında Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi, Türkiye’nin 4. büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, kuruluşundan bu tarihe kadar, müşteri odaklı bankacılık anlayışı, yenilikçiliği ön planda tutan yaklaşımı ve finans sektörünün gelişimine olan katkısı ile konumunu güçlendirmiştir.

Yapı Kredi’nin yurtiçinde 908 şubesi, Yurt dışında ise birer adet Amsterdam, Geneva, Bakü, Bahreyn'de 2 adet de Moskova’da olmak üzere 6 yurtdışı şubesi bulunmaktadır.

Yapı Kredi merkez binası, Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. Levent 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Yapı kredi merkez şubesine 0212 339 70 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 339 60 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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