Almanya’nın farklı eyaletlerinde Türkiye'den pek çok önemli banka değişik şubeleri üzerinden destek vermektedir. Bu şubeler arasında Yapı Kredi de yer alıyor. Almanya'da hangi eyaletlerde Yapı Kredi şubeleri olduğunu öğrenerek buna bağlı değişik işlemleri gerçekleştirmeniz mümkün.

Yapı Kredi Almanya Şubeleri ve Adresi

Yapı Kredi Almanya’nın değişik eyaletleri üzerinden gurbetçilerin ulaşmasına olanak tanıyor. Belli konum adresleri ve farklı iletişim yolları kapsamında hizmet verdiğini söylemek mümkün. Almanya'da ikamet ettiğiniz ve sigortalı olarak çalıştığınız şehir üzerinden gerekli şubelere ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Almanya’ya turist olarak ya da akraba ziyareti gibi farklı durumlar için gittiğiniz zaman Yapı Kredi şubelerine ulaşabilirsiniz.

- Düsseldorf şubesi: Berline alee 55,

- Köln şubesi: Marzellen str 12/14,

- München şubesi: Goethe str 11,

- Stuttgart şubesi: Tubınger str 1,

Bu eyaletler için yukarıda verilen konum adresleri üzerinden Yapı Kredi şubelerine güvenli şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şu an güncel olarak Yapı Kredi Almanya'nın bu eyaletleri aracılığıyla gurbetçilere destek sağlıyor.

Yapı Kredi Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları ve Adresleri

Yapı Kredi Almanya'nın değişik şehirlerinde şubeleri ile merkez olarak hizmet vermektedir. Oturma izni ile sigortalı çalışan gurbetçiler ile beraber seyahat için giden Türk vatandaşı bu merkezlerden destek alabilir. Aynı zamanda yukarıda verilen konum adresleri ile beraber değişik iletişim yolları üzerinde ulaşım sağlamak mümkün.

- Bireysel müşteri iletişim: 0850 222 0 444

- Kurumsal müşteri iletişim: 0850 222 0 448

Hem birebir olarak Yapı Kredi şubelerine Almanya’nın değişik şehirlerinde gidebilir hem de bu iletişim yollarını kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Almanya Şubeleri ile İşlemler

Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Yapı Kredi, Almanya'daki pek çok eyalet üzerinden de hizmet sağlıyor. Bu doğrultuda para yatırma ve çekme, hesap açma ve kapatma ya da ödeme ile beraber pek çok değişik işlem gerçekleştirilebilir.