Gündem Haberleri

Yapı denetim görevlisi iki kuzen rüşvetten tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Efeler#Rüşvet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 19:49

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir inşaatta tespit ettikleri eksiklikleri görmezden gelmek karşılığında 100 bin TL rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan yapı denetim görevlisi kuzenler M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Efeler ilçesinde meydana geldi. Yapı denetimi yapan bir firmada görevli S.M.K. ile M.K., iddiaya göre kontrolünü gerçekleştirdikleri bir inşaatta tespit ettikleri eksiklikleri görmezden gelip, sorunsuz olduğu yönünde rapor hazırlamak için inşaat şirketinden 100 bin TL nakit para talep etti.

Teklifi kabul etmiş gibi görünen şirket yetkilileri, durumu polise bildirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, paranın teslim edilmesinin hemen ardından S.M.K. ve M.K. suçüstü yakalandı. Kuzen oldukları öğrenilen iki şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Ayrıca, şüphelilerin şirket yetkililerinden aldığı 100 bin TL'ye de el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'irtikap' suçundan tutuklandı.

