×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yapay zekâyla yangına müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düştü

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Yumaklı#Yapay Zekâ#Orman Yangınları
Yapay zekâyla yangına müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düştü
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Yumaklı, milletvekillerinin sorularına da yanıt verdi.

Haberin Devamı

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“41 ilde 60 adet Organize Tarım Bölgesinin yatırım sürecini hızlandırdık. 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Zirai ilaç kullanımını azaltmak için biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı desteklerini yüzde 100 artırdık. Ayrıca ülkemizde 7’si bu yıl olmak üzere, 223 zirai ilacın satış ve kullanımını da yasakladık.

AVRUPA’DA İLK

Ormanlarımızı 10 insansız hava aracımız ve 776 kulemizle 24 saat gözetliyoruz. Yapay zekâ ve ileri teknolojiyle, hem orman yangınlarına müdahale süresini azaltıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelemizi 100 helikopter ve 24 uçakla sürdürüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan, Avrupa’da ilk, dünyada ikinci ülkeyiz. Yangına ilk müdahale süremizi, son 20 yılda 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.”

Haberin Devamı

Yapay zekâyla yangına müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düştü
İbrahim Yumaklı

NESİLLERİ KORUNUYOR

YABAN hayatını koruma ve izleme çalışmalarını da yürüttüklerini söyleyen Yumaklı, “Anadolu yaban koyunu, alageyik, ceylan ve kelaynak gibi türlerin neslini yok olmaktan kurtardık. Anadolu Parsımızın da izini sürmeye, neslini korumaya devam ediyoruz. Veri tabanımıza 12 bin 141 bitki, 1263 hayvan türü kaydettik” dedi.

Yapay zekâyla yangına müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düştü

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Yumaklı#Yapay Zekâ#Orman Yangınları

BAKMADAN GEÇME!