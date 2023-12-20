Yapay zekâyla yangına müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düştü

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Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“41 ilde 60 adet Organize Tarım Bölgesinin yatırım sürecini hızlandırdık. 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Zirai ilaç kullanımını azaltmak için biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı desteklerini yüzde 100 artırdık. Ayrıca ülkemizde 7’si bu yıl olmak üzere, 223 zirai ilacın satış ve kullanımını da yasakladık.

AVRUPA’DA İLK

Ormanlarımızı 10 insansız hava aracımız ve 776 kulemizle 24 saat gözetliyoruz. Yapay zekâ ve ileri teknolojiyle, hem orman yangınlarına müdahale süresini azaltıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelemizi 100 helikopter ve 24 uçakla sürdürüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan, Avrupa’da ilk, dünyada ikinci ülkeyiz. Yangına ilk müdahale süremizi, son 20 yılda 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.”

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NESİLLERİ KORUNUYOR

YABAN hayatını koruma ve izleme çalışmalarını da yürüttüklerini söyleyen Yumaklı, “Anadolu yaban koyunu, alageyik, ceylan ve kelaynak gibi türlerin neslini yok olmaktan kurtardık. Anadolu Parsımızın da izini sürmeye, neslini korumaya devam ediyoruz. Veri tabanımıza 12 bin 141 bitki, 1263 hayvan türü kaydettik” dedi.