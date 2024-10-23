Yapay zekâyla kadın ilişkisi sorunlu mu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önümüzdeki ay Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM tarafından İstanbul’da 6’ncı “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” düzenlenecek. Yapay zekâ ve kadın konusunun masaya yatırılacağı zirvede, kadınların daha adil ve güvenli bir geleceğe sahip olması için yapay zekânın nasıl kullanılabileceği ve mevcut dezavantajların nasıl bertaraf edilebileceği tartışılacak. Farklı ülkelerin aile, kadın ve teknoloji bakanlarının ağırlanacağı, dünyadan uzman isimlerin konuk olacağı zirveye ilişkin detaylar KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Zirvede deneyim alanları ve yapay zekânın farklı kullanımlarının tartışıldığı küçük söyleşi noktaları da kurulacak. Filistinli gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin de katılımıyla Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında yapay zekânın nasıl kullanıldığı konusu ele alınacak.

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‘İŞE ALIMDA KADINI ELİYOR’

Günümüzde yapay zekânın sunduğu fırsatlar kadar içerdiği tehditlerle de tartışıldığını belirten KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, zirvede yapay zekânın imkânlarını ve sorunlarını kadın özelinde tartışmaya açacaklarını söyledi. Araştırmaların bazı yapay zekâ uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösterdiğine dikkat çeken Bayraktar şöyle konuştu: “Amazon’un 2018’de geliştirdiği yapay zekâ tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zekâ mevcut işgücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu. Bu sistemler ırk ve cinsiyet yanlılıklarını barındırıyor.

AKTÖRLERİ ERKEKLER

Yapay zekânın cinsiyet rollerine ve adalete nasıl etki edeceği, bugün verilecek kararlara bağlı. Peki bu kararları kimler, nasıl verecek? Yapay zekânın verdiği kararların etik ilkelere uygunluğunu ve denetimini kimler, hangi kriterlerle yapacak? Yapay zekâ dünyasının kurucuları ve en önemli aktörleri erkekler iken, kadının hakları ve temsili ne kadar adaletli olacak sorularına yanıt aranacak.”