Yapay zekayla gardiyana rüşvet tuzağı: 2 tutuklama

Olay, Bozkurt Kadın Cezaevi’nde meydana geldi. Sosyal medyada, kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun, açık cezaevinde kalan kadın hükümlülerin yakınlarından, kapalı cezaevine gönderilmemeleri karşılığında para istediği iddia edildi. Paylaşımlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, açık cezaevinde kalan Hülya T.’nin olumsuz davranışları nedeniyle kapalı cezaevine gönderildiği, bunun üzerine kendisi hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak amacıyla sevgilisi Enes B. ile plan yaptığı belirlendi. Bilişim suçlarından sabıkası bulunan Enes B.’nin yapay zeka kullanarak rüşvet görüntüsü oluşturduğu, bu içerikleri sosyal medyada paylaştığı ve CİMER’e de gönderdiği tespit edildi. İkilinin, oluşturdukları sahte içeriklerle memuru tehdit edip şantajda bulundukları belirlendi.

Olayla ilgili 3 Kasım’da Denizli, Aydın ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda Hülya T., Enes B. ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hülya T. ile Enes B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.