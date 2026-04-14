‘Yapay zekâ’sız doktorlar işsiz kalacak

YAPAY zekânın en önemli kullanım alanlarından biri kuşkusuz sağlık sektörü. Radyologların ikinci gözü haline gelen yapay zekâ, benzer belirtiler gösteren hastalıklarda gözden kaçan ihtimalleri sıralıyor, hastaya bütüncül bir yaklaşım sağlıyor, hatta yeni ilaç geliştirilmesinde görev alıyor ve süreci hızlandırıyor. Bayer Medya Günleri kapsamında Berlin’de görüştüğümüz uzmanlar yapay zekâyı ve ivme kazandırdığı alanları Hürriyet’e anlattı.

Almanya’da her yıl 40 binden fazla insanın akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Charite Üniversite Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Jens Vogel Claussen, yapay zekânın hata payını düşürdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Akciğer kanserinde de meme kanseri gibi tarama başlatıyoruz ve bu şekilde ölümleri yüzde 20 azaltmayı hedefliyoruz. Akciğer kanserinde görüntüleme önemli bir tanı aracı. Radyologların bir görüntülemeyi analiz ederken yüzde 10 ila 15 hata payı oluyor. Bu nedenle başka bir gözün görmesini sağlıyoruz. Ancak bu zaman kaybına neden oluyor. Yapay zekâ ile ikincil bir okuma yaptığımızda zamandan yüzde 90 oranında tasarruf etmiş oluyoruz. Gelecek 5 sene içerisinde yapay zekâ daha da gelişecek ve önümüzdeki yıllarda yapay zekâyı kullanmayan doktorlar ayakta kalamayacak.”

Gözden Kaçmasın Yasal düzenlemeler için düğmeye basıldı mı Haberi görüntüle

İLAÇ GELİŞTİRMEDE YARDIMCI

Tıp dünyasında artık en zor şeylerden biri de ilaç geliştirirken yeni bir molekül bulunması. Yapay zekâ bu konuya da el atmış durumda. Bayer İlaç Ar-Ge Birimi Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Başkanı Sai Jasti, “Artık yeni bir molekül bulmak hem daha kolay hem daha hızlı. Daha önce 3-4 yılda geldiğimiz noktaya şu an aylar içerisinde gelebiliyoruz ancak tabii ki ilaç geliştirme prosedürleri ve faz süreçleri var. Bunların hepsini hızlandırmak mümkün değil hukuki olarak” diyor.

EN UYGUN TEDAVİYİ ÖNERİYOR

- Bayer’in veri bilimi bölümünden Dr. Mahmoud İbrahim ise kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının yapay zekâ ile nasıl hızlandığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Doktorlar artık doğru hastaya, doğru ve kişiye özel tedaviyi yapay zekâ ile bulabilecek. Her hastanın kendi tıbbi geçmişi, genetik hastalıklarına özel olarak yapay zekâ en uygun tedaviyi bulacak. Yani yapay zekâ doktorları işsiz bırakmayacak aksine etkileşimlerini artıracak. Çünkü tedavi için ellerinde daha fazla seçenek ve araç bulunacak.”