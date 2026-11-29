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SOSYAL medya kanallarında özellikle ‘videoma gelen yorumlar’ şeklinde yayınlanan içeriklerdeki bir ses şu sıralar sıkça duyuluyor. Bir video düzenleme programındaki sesi gençler, kendi sosyal medya içeriklerindeki seslendirmelerde sürekli kullanıyor. Bu video serilerinin son zamanlarda popüler hale gelmesi, bu sesi hemen her gün duymamıza ve onunla gülüp onunla şaşırmamıza neden oluyor.

SESLENDİRME SANATÇISI

Milyonların izlediği bu içeriklerdeki ses, yapay zekâ zannedilse de işin aslı öyle değil. Bu sesin sahibi Şanlıurfa’da doğup büyüyen Mehmet Şelli... Henüz 14 yaşındayken yerel bir radyoda amatör reklam seslendirmeleri yapan Şelli, sonrasında yine yerel kanallarda programlar sundu. Öte yandan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde hem lisans hem de yüksek lisansını tamamladı, 2014 yılında hedefinin ziraat değil iletişim olması nedeniyle mühendis olarak çalıştığı Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki işini bıraktı ve Bakanlığın Ankara’dan yayın yapan Tarım TV kanalında çalışmaya başladı. O dönem aynı anda Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin doktora programına da kabul edildi. Seslendirmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Şelli, yapay zekâ sesi haline gelme hikâyesini ve çalışmalarını şöyle anlattı:

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TİKTOK KEŞFETTİ

“Tarım TV’deki görevimden 2019 yılında ayrıldım. Ankara’yı bıraktım, İstanbul’a taşındım. Aynı dönem TikTok platformunun yapay zekâ için ses arayışı olduğunu duydum ve seçmelere katıldım. TikTok, yüzlerce ses arasından benimkini seçti. Yapay zekâ sesi olma yolculuğum da böylece 2019 yılında başlamış oldu. Aynı zamanda sosyal medya içeriklerinde sıklıkla kullanılan bir video düzenleme programı da sesimi yapay zekâ sesi olarak seçti. Şu an bir program üzerinden benim sesimle ama ben okumadan birçok içerik üretilebiliyor. Elbette, ilgili içeriklerdeki ses bana ait olsa da biraz daha robotik bir şekilde duyuluyor. İnsanların bu sesin yapay bir şekilde üretildiğini düşünmesinin nedeni bu olabilir. 2019 yılında Microsoft’un da yapay zekâ sesi olarak seçildim. Ancak onlara sesimi vermedim.”

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İNSAN OLDUĞUNA İNANMIYORLAR

Sesinin rağbet görmesinin nedeniyle ilgili “Vurgu, tonlama ve akış açısından çok daha iyi hale gelmesini sağlayan bir teknik geliştirdim. Böylelikle benzersiz bir model oluşturmuş oldum” diyen Şelli, “Sesimi TikTok ve video düzenleme programına verdiğimde açıkçası bu kadar yaygınlaşacağını ve her yerde duyacağımı aklımın ucundan geçirmezdim. Çok sıradışı bir olay. İnsanlar beni yapay zekâ zannediyor. Kendi sosyal medya hesabımda videolarımı paylaştığımda ise insanlar, ‘kendine dublaj yapmış’ diyebiliyor. Sesin bana ait olduğuna inanmakta zorlanıyorlar” ifadelerini kullandı.