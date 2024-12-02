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Yapay zekanın medya sektörüne etkileri de tartışılacak

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#Yapay Zeka#Medya#Telif
Yapay zekanın medya sektörüne etkileri de tartışılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 14:34

2.Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu'nda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, yapay zekayı üniversitenin öncelikli araştırma sahası olarak belirlediklerini ve Türkiye’nin ilk Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünü açtıklarını kaydetti.

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Yapay zekanın medya sektörüne etkilerini tartışmak üzere bir araya geldiklerini belirten İnci, "Haber üretiminden içerik yönetimine kadar geniş bir alanda yapay zekanın oluşturacağı etkiler, bizleri hem fırsatlar hem de sorumluluklar noktasında derinlemesine değerlendirme yapmaya davet ediyor." dedi.

Medya içeriklerinde yapay zekanın oluşturduğu dönüşüme dikkati çeken İnci, "Telif hakları, veri güvenliği ve dezenformasyon gibi önemli konuların ne şekilde anlaşılacağı ve uzun vadeli çözümlerin nasıl önerileceği günümüzün en can alıcı soruları arasında yer almaktadır. Bu sempozyumda sunulacak ufuk açıcı tebliğler sayesinde insan ve makine işbirliğinin sunduğu imkanlara ve meydan okumalara dair nitelikli bir farkındalığın oluşacağına inanıyorum." diye konuştu.

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Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz, milletvekilleri, sektör profesyonelleri, hukukçular, akademisyenler, teknoloji uzmanları ve davetliler katıldı.

Gün boyu oturumlarla devam edecek sempozyumda, medyanın dijitalleşmesiyle ortaya çıkan hukuki, etik ve teknolojik meseleler, dijitalleşmenin medyada telif haklarına etkileri, yapay zekanın haber üretim süreçlerinde kullanımına dair fırsatlar ve riskler ele alınacak.

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#Yapay Zeka#Medya#Telif

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