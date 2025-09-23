Yapay zekâlı Ali ‘Cengiz’ oyunu

Haberin Devamı

Kendisini İstanbul merkezli bilinen bir yatırım firmasının yatırım uzmanı Mine D. olarak tanıtan şüpheli, Ayvalık’ta yaşayan iş insanı İ.D. ile iletişime geçti. Şüpheli, İ.D.’ye 45 günlük bir yatırım programı uygulayacaklarını belirterek bu süreçte yüzde 78’lik kâr vaadinde bulundu. İ.D., şüphelinin kendisini bilinen bir firmanın çalışanı olarak tanıtması sebebiyle teklifi kabul etti. Bunun üzerine kendisini ‘Cengiz’ olarak tanıtan başka bir şüpheli, İ.D.’ye sözde danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Şüpheliler İ.D.’ye bir uygulama linki atıp yatırımlarını buradan takip edebileceğini söyledi. Gün içinde uygulamadan parasını takip eden İ.D., kâr ettiğini düşündü.

Dolandırıcı yapay zekâyı kullanarak bu fotoğrafı kendisiymiş gibi iş insanına attı.

FİRMAYI ARAYINCA OLANLARI ANLADI

Yatırım yaptığını düşünen İ.D., yaklaşık bir haftalık süreçte iki farklı banka hesabına toplamda 10 milyon lira gönderdi. İ.D. ile sürekli irtibatta olan şüpheliler, mağdurun güveninin kazanmak için yapay zekâyı da kullandı. Kendisini ‘Cengiz’ olarak tanıtan şüpheli, yapay zekâ ile ürettiği fotoğrafları, kendisiymiş gibi İ.D.’ye gönderdi. Bir haftanın ardından İ.D., kazandığını zannettiği parayı tahsil etmek istedi ancak karşı tarafla iletişim bir anda kesildi. Bunun üzerine firmayı arayan İ.D., kendilerinin böyle bir hizmet vermediğini söyleyince dolandırıldığını anladı. İ.D. suç duyurusunda bulundu.