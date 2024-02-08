Yapay zekâdan kritik analiz

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DÜNYANIN en büyük güvenlik şirketlerinden biri olan Securitas’ın hem küresel hem de Türkiye’ye yönelik güvenlik riskleri durum değerlendirme raporu yayımlandı. Türkiye’de güvenlik birimlerine yansıyan 800 bin bildirim üzerinden hazırlanan raporda, 2023 yılında Türkiye’de karşılaşılan en büyük güvenlik riskinin hırsızlık olduğu tespit edildi. Yapılan risk bildirimlerinin yüzde 51.1’i (408 bini) hırsızlık kaynaklı olurken, yüzde 10.4’le yangın ikinci sırada yer aldı.

Rapora göre Türkiye’de 2023 yılında tüm sektörlerin en sık karşılaştığı risk hırsızlık olurken, bu suç en fazla perakende ve endüstri/üretim sektörlerinde görüldü. Konut sektöründe en fazla hırsızlık ihbarı yaz aylarında ve tatillerde; perakende sektöründe kış aylarında; turizm sektöründe ise yaz aylarında gerçekleşti.

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‘HIRSIZLIK AZALACAK’

Yapay zekânın, son üç yılın verileriyle yaptığı analize göre ise önümüzdeki 3 ayda hırsızlık riski yüzde 15 azalacak, gasp ve vandalizm (kamu ve özel mala saldırı) risklerinde artış olacak.

5 YEREL TEHDİT

Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Rapora göre işletme sahipleri makro risklerle ilgilenirken, öncelikli olarak personellerinin güvenliği, mülklerinin ve sahip olduklarının güvenliği üzerinde duruyorlar. Bu doğrultuda işletmeler için yerel riskler sırasıyla; izinsiz giriş, hırsızlık, vandallık, yangın ve soygun olarak öngörülüyor.”