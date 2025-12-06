×
Yapay zekâdan kanser teşhisi

Güncelleme Tarihi:

Yapay zekâdan kanser teşhisi
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 07:00

Yapay zekâ destekli dijital pet ile görüntüleme süresi 5 dakikaya düşüyor. Yapay zekâlı sistem sayesinde kanser teşhisinde doğruluk payı artıyor ve erken evrede hızlı tedaviye olanak sağlıyor.

Kanser tedavisinde yeni dönem başlıyor. Dijital PET/BT sistemi ve Yapay Zeka Destekli Karar Destek Modülü ile görüntüleme süresi 5 dakikaya düşüyor. Sistem ile kanser tanısında doğruluk artarken, tedavi süreçleri kısalıyor. Obez hasta çekim kalitesi ise artıyor.

HIZLI VE YÜKSEK DOĞRULUK ORANI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fevzi Altuntaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Geniş alanlı 5-Ring Dijital PET/BT sistemi, analog PET teknolojilerine kıyasla üstün hız, çözünürlük ve doğruluk sağlayarak, kimyasaldan uzak, tümör odaklarının daha erken evrede saptanmasını sağlıyor. Minimal kalıntı hastalığın görünür hale gelmesine, tedavi yanıtının milimetrik düzeyde hassasiyetle değerlendirilmesine, gereksiz işlemlerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Bekleme süresini azaltıyor, anında raporlama yapıyor. Klinik ekiplere erken uyarı desteği sağlıyor.”

OBEZ HASTA ÇEKİM KALİTESİ ARTIYOR

- “Özellikle kilo problemi olan (220 kiloya kadar), ağrılı, anksiyeteli hastalarda ve pediatrik hasta grubunda, yüksek görüntü kalitesi, kısalmış tarama süresi ve belirgin artmış hasta konforu sağlıyor. Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, ulusal kanser araştırma kapasitesine üst düzey moleküler görüntüleme desteği sağlanacak. Amacımız, Türkiye’yi kapsamlı kanser merkezleri açısından dünyada referans noktalarından biri haline getirmek.”

