Yapay zekâdan 19 Mayıs klibi

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“Eşit bir gelecektir gençliğin bayramı” sloganıyla paylaşılan şarkının sözlerini ve klibini ise yapay zekâ hazırladı. TED tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerin eğitim sistemi içinde karşılaştıkları zorlukları ve umut arayışını işleyen şarkı, karşılaşılan zorluklar karşısında hepimizi çözümün ortağı olmaya çağırıyor” denildi. Projede, gençliğin sorunları yapay zekâ tarafından dile getirildi. Yapay zekânın mevcut sorunları inceleyerek oluşturduğu sözlerle yazılan “Gençliğin Bayramı” şarkısı, yine yapay zekanın sözlere uygun olarak yarattığı çizimlerle bir araya getirildi. “Gençliğin Bayramı” tüm dijital platformlarda ve sosyal medyada erişime açık olacak.