Yapay zeka yüzümü ve sesimi çaldı

ARNAVUTLUK’ta tanınmış oyuncu Anila Bisha’nın kişisel verileri siyasi bir figüre dönüştürüldü. Başbakan Edi Rama tarafından geçtiğimiz eylül ayında kamu ihalelerini denetlemek üzere atanan “yapay zekâ bakanı” kısa sürede davalık oldu. Bisha, başlangıçta sadece vatandaşlık hizmetleri için bir dijital asistana ses ve görüntü verdiğini, ancak bu verilerin rızası dışında siyasi bir kimliğe büründürüldüğünü savunuyor.

DİJİTAL İKİZİ BAKAN OLDU

Olay, 2025 yılı başında hayata geçirilen ve kamu hizmet portalında bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen “Diella” (Güneş) projesine dayanıyor. Arnavut oyuncu, vatandaşların resmi işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yüz hatlarının ve ses tonunun kaydedilmesine izin vermişti. Ancak Bisha, projenin kapsamının aşılarak dijital ikizinin parlamentoda “bakan” sıfatıyla konuşturulduğunu görünce büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Geleneksel kıyafetlerle kürsüye çıkan yapay zekâ avatarı, sanatçının özelliklerini birebir yansıtarak kamuoyuna tanıtılmıştı.

Yapay zekâ bakan “Diella” davalık oldu. Bisha, kendi rızası dışında dijital bakana ses ve görüntüsünün verildiğini söyledi.

1 MİLYON EURO’LUK DAVA

Görüntüsünün siyasi bir propaganda aracı haline getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren sanatçı, kimlik haklarının iadesi için yargı yoluna gitti. Bisha’nın avukatı, 1 milyon Euro’luk tazminat davası açacaklarını duyurdu. Bisha hakkını aramak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğini vurgulayarak, dijital kimlik hırsızlığının ulaştığı boyutların endişe verici olduğunu kaydetti.