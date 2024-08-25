Yapay zekâ savaşları kapıda mı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından 2021 yılında kurulan APİG TECH Takımı, Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü’nü bu yıl bitiren Burak Altunsu’nun lise yıllarında geliştirdiği inovatif fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için kuruldu. 22 kişiden oluşan takımın öne çıkan projesi ise yapay zekâyla çalışan savunma sistemi ‘Agile Hunter’ oldu. Dünya genelinde artan savaş ortamlarında can kaybını en aza indirmek için tasarlanan sistem, düşmana saldırı kararını yapay zekâ sayesinde en hızlı şekilde verebiliyor.

Takım kaptanlarından Emirhan Çakır, geliştirdikleri sistemi şöyle anlattı:

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DOST-DÜŞMAN AYRIMI

“Yapay zekâyla çalışan modelimiz üstündeki kameralar sayesinde dost-düşman ayrımı yaparak atış kararını en hızlı şekilde verebiliyor. Dost düşman ayrımını yaparken de ona verdiğimiz görüntü verilerini kullanıyor. Burada askerin üniforması, yüzü ya da elindeki ekipmanlar belirleyici oluyor. Bunun gibi belirleyici 23 farklı parametremiz var. Yapay zekâ karşısındakini dost olarak tanımlıyorsa bir şey yapmıyor, düşman olarak görürse de etkisiz hale getiriyor. Ancak günümüzde yapay zekânın etik ve hukuksal boyutu nedeniyle böyle bir karar verme yetkisi yok. O yüzden bir filtre sistemi kullanıyoruz. Sistem dost düşman ayrımını yaptıktan sonra atış kararını operatöre bırakabiliyor. Diyelim ki savaş alanında 10 asker var ve bunların 7’si düşman, 3’ü dost. Sistemimiz düşmanları hızlıca belirleyip operatöre atış için bilgi verebiliyor. Bu teknolojilerin savaş alanlarında 2035 yılında görülebileceğini düşünüyoruz.”