Yapay zekâ resimli kitap

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Cesur bir kız çocuğunun, fantastik dünyada geçen ilginç hikâyesinin anlatıldığı kitapta yazar, okurlarını masalsı bir evrene davet ediyor. Uslu, “Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto”, cesur bir kız çocuğu hakkında. Ortoköy adında farklı bir dünya ve farklı bir zamanda geçiyor. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor. Çoğumuzun Odin veya Zeus kadar tanıdık olmayan mitolojimizden çeşitli öğeler de kullandım” dedi.

Uslu, kitabın görselleri için “Sadece zihnimde olan bir objeyi anlatmak zordu. Üstelik hikâyem fantastik bir dünyada yaşanıyordu. ‘Yapay zekâ ile nasıl olur?’ diye düşündüm ve denedim. Sonuç inanılmazdı. Yapay zekâya tanımladığım Suzan, tam hayalimdeki gibi görselleşti” ifadelerini kullandı.

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6 DİLE ÇEVİRİSİ YAPILIYOR

Serinin ilk kitabı olan “Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto”nun Destek Yayınları tarafından basılarak okuruyla buluştu. Uslu, “Kitabın İngilizce çevirisi bitmek üzere, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Japonca çevirileri de yapılıyor. Amacım bu ülkelerdeki gençlere de Türk mitolojisini tanıtmak” diye konuştu.

Yazarın okuyucuları için yaptığı bir diğer özel çalışma da kitabın içeriği için web sitesini hayata geçirmesi oldu.

Uslu’nun çağın şartlarına ayak uydurma vizyonu ve okuyucuyla iletişimi kuvvetli tutma fikriyle ile hazırlanan web sitesi bir yandan kitabın okur üzerindeki etkilerini artıracak öğeler taşırken diğer yandan da fantastik dünyanın devamlılığını sağlıyor.

Ortoköy’ün ilk, tek ve son gazetesi Orto Gazete’yi dijital olarak yansıtan ortogazete.com, “Kehanetteki Çocuk – Suzan Orto”yu merak eden tüm okurlara hem kitap ve yazar hakkında fikir veren yapısı hem de gelecek kitaplar hakkında notlarıyla keyifli bir deneyim sunuyor.