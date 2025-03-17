Yapay zekâ ‘MEBİ’ye 1 milyon kullanıcı

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Diğer yandan toplam 55 milyon 172 bin 37 soru çözüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, lise düzeyindeki öğrenciler ile mezunların üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi, öğrenme süreçlerini ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi için hayata geçirdiği yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ’den bugüne kadar 1 milyon 185 kullanıcı yararlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık sürecini de destekleyen ve öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği MEBİ’yi 9, 10, 11, 12’nci sınıflar ile mezunlar aktif olarak kullanabiliyor.

Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar 9’uncu sınıftan 271 bin 612, 10’uncu sınıftan 159 bin 957, 11’inci sınıftan 174 bin 661, 12’nci sınıftan 235 bin 625 öğrenci platformu kullanırken, mezunlardan da şu ana kadar 158 bin 330 kişi MEBİ’yi tercih etti.

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Böylelikle bireysel öğrenme platformu MEBİ’den bugüne kadar 1 milyon 185 kullanıcı yararlanmış oldu.

EN ÇOK MOBİL CİHAZLARDA KULLANILDI

Yapay zekânın etkin kullanıldığı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme deneyimlerini takip ediyor ve süreç içerisinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesini sağlıyor. Mobilden erişime uygun olmasıyla öğrenme süreçlerinin istenildiği zaman devam ettirilebilmesine olanak sağlayan MEBİ, 597 bin 809 kez indirildi. Kullanıcılarının yüzde 55.9’unun mobil cihazlardan, yüzde 36.3’ünün masaüstü cihazlardan, yüzde 7.8’inin ise tabletlerden erişim sağladığı platformda, şu ana kadar toplam 55 milyon 172 bin 37 soru çözüldü.

DENEMELERE 300 BİN’DEN FAZLA ÖĞRENCİ KATILDI

MEBİ’de öğrencilerin üniversite sınavında hedeflerine daha etkin ulaşabilmesi için YKS’ye yönelik özel olarak geliştirilen konu anlatım videoları, soru çözümleri ve deneme sınavları da bulunuyor. Bu kapsamda, geçen yıldan bugüne kadar 300 bin 615 öğrencinin katıldığı YKS denemeleri haziran ayına kadar devam edecek.