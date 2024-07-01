Yapay zeka iyi karpuz seçiminde yüzde 98 başarılı

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Tıptan sanayiye, bilimden sanata, alışverişten bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda kullanılan yapay zeka, son zamanlarda insanların gündelik yaşamda karşılaştığı sorunlara da çeşitli çözümler geliştiriyor.

Yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen ancak seçerken büyük zorluk yaşanan karpuz alımında da yapay zekadan yardım alınabiliyor.

YAPAY ZEKAYLA KARPUZ SEÇİMİ

Yapay zeka yardımıyla iyi karpuzu seçebilmek için öncelikle karpuzların yer aldığı tezgahın fotoğrafını çekip yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yüklemek gerekiyor.

Sonrasında "fotoğraftaki en iyi karpuz hangisi?", "Sence hangi karpuzu almalıyım" gibi sorular yöneltilen uygulama, öncelikle kaliteli ve lezzetli karpuzun özellikleriyle ilgili bilgi veriyor.

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Daha sonra fotoğraftaki karpuzları bu kriterlere göre değerlendiren yapay zeka, karpuzlardan birisini öneriyor.

Kayseri'de bir manavda yapay zeka uygulaması ChatGBT'ye karpuz seçimi yaptırdı.

Onlarca karpuzun bulunduğu bir manavdaki tezgahın fotoğrafını çekip daha sonra yapay zeka uygulamasından iyi bir meyve seçmesini isteyen AA muhabirleri, uygulamanın seçtiği karpuzu manava kestirdi. Karpuz, oldukça sulu, kırmızı renkli ve lezzetli çıktı.

Başka manavlarda da denenen uygulama, çoğunlukla iyi karpuzu seçti.

Manav Celal Adıgüzel, karpuzun yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Yapay zekanın tezgahtan iyi bir karpuz seçtiğini ifade eden Adıgüzel, "Yapay zeka karpuz seçiminde başarılı. Renk olarak başarılı, kırmızı karpuz seçti, tatlı ve suluydu. İyi bir ustanın seçeceği karpuzu yapay zeka buldu.Yapay zekanın karpuz seçiminde başarılı olduğuna inanıyorum. Vatandaşlar yapay zekaya güvenebilir çünkü ben burada şahit oldum. Oldukça başarılıydı." diye konuştu.

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"İYİ KARPUZ SEÇİMİNDE YÜZDE 98 BAŞARILI"

Yapay zeka üzerine çeşitli çalışmalar yapan Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Aydın, yapay zekanın birçok alanda kullanıldığını, bazı durumlarda insanlardan daha başarılı olduğunu söyledi.

Yapay zeka sistemlerinin insan hayatındaki işleri hem kolaylaştırdığını hem de hızlandırdığını belirten Aydın, yapay zekanın insanların doğru karar verme süreçlerine destek olduğuna dikkati çekti.

Yapay zeka sistemlerinin iyi meyve seçiminde de kullanıldığını anlatan Aydın, uluslararası bir yayında yapay zekanın iyi meyve seçiminde yüzde 95-98, iyi karpuz seçiminde yüzde 98 başarı gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi.

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"İYİ MEYVEYİ GÖRÜNTÜSÜNE BAKARAK ANLIYORUZ"

Uygulamaların yüzde 100 başarı garanti etmediğine, sadece destekleyici olarak kullanıldığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın lezzetli meyve seçme konusunda kullanılmasını öğrendiğimde hiç şaşırmadım. Biz insanlar markete veya manava gittiğimizde meyvelere öncelikle bakıyoruz. Aslında biz de görüntü verisi kullanıyoruz. İyi meyveyi görüntüsüne bakarak anlıyoruz. Karpuz seçiminde ses verisi de kullanılabilir. Bazı insanlar üstüne vuruyorlar. Bu da yapay zeka modellerine dahil edilebilir. Şu anda sadece daha çok görüntü verisi kullanılıyor. Bir meyvenin taze olup olmadığı büyük oranda görüntüsünden anlaşılabiliyor ama bu yetersiz de kalabilir. Mevcut modelleri incelediğimde zaten yüzde 100 başarı garanti etmiyorlar. Bunu sadece destekleyici olarak kullanın diyorlar. Bazı yapay zeka sistemleri insanlardan daha başarılı olabiliyor. Bir yapay zeka sistemi yüzde 97 ve üzerinde meyvenin taze olup olmadığını anlayabiliyorsa bu yüksek bir başarı olarak kabul edilebilir. Yapay zeka büyük oranda karpuzun da iyisinden anlayacak seviyeye gelmiş diyebiliriz. Gelinen noktada yapılmış çalışmalar ile bilimsel literatüre baktığımız zaman görüntü verisinden bunun yüksek başarıyla yapılabildiği ortaya çıkıyor."