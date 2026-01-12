Yapay zeka ile şantaj iddiası

Haberin Devamı

TATİL için İstanbul’a gelen Rus Maria A., iddiaya göre, sosyal medya üzerinden arkadaşı olduğu Nezir T. ile 18 Kasım 2025’te işinsanı Adnan D.’nin doğum günü partisine gitti. Beşiktaş’a bağlı Levent’te bulunan bir kitap ofisinde gerçekleşen doğum günü organizasyonunda, gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre işinsanı Adnan Ç., Maria A.’yı yanına çağırdı. Partinin gürültülü olması nedeniyle Adnan Ç., Maria A.’yı bahçeye geçmeyi önerdi. Bahçeye geçecekleri sırada Adnan D., partide yanında bulunan ünlü model ve kick boksçu Büşra Karataş’a bir şeyler söyledi. Maria A. ile Adnan D. bahçede yürümeye başladıkları sırada Büşra Karataş bağırarak yanlarına geldi. Büşra Karataş, Maria A.’nın saçından çekerek bağırmaya devam etti, dengesini kaybederek yere düşen Maria A., başını fayansa çarptı. İddiaya göre, Adnan D. de yaşananları gülümseyerek karşıladı ve Maria A.’yı itti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın THY, AJet ve Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti Haberi görüntüle

Yere düşen Maria A.’yı partideki diğer davetliler yerden kaldırdı. Baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Maria A., bir kez daha Büşra Karataş’ın saldırısına uğradı. Yaşananları cep telefonuyla çeken Maria A., hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kendisini darp eden kick boksçu Büşra Karataş ile itekleyen işinsanı Adnan D. ve tehditlerde bulunan şirket yöneticisi Mustafa C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘BASKI YAPMAYA ÇALIŞTILAR’

Savcılık soruşturması devam ederken işinsanı Adnan D., Maria A. ile arkadaşı Anzhelika E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde özetle şu iddialara yer verildi: “Maria A., Adnan D.’nin izni olmadan başka bir misafir aracılığıyla bu organizasyona gelmiştir. Akıllı gözlük kullanan Maria A., bu gözlük ile doğum gününde gizli görüntü kaydı almıştır. Doğum gününden bir gün sonra görüntüler, Rus uyruklu Anzhelika E.’ye ait iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Anzhelika E., Adnan D.’nin doğum günü organizasyonuna ilişkin video görüntülerini fotomontaj ve yapay zekâ ile oynayarak tekrar paylaşmıştır. Adnan D.’nin yönetiminde bulunduğu şirketin ticari ve sosyal kimliğinin hedef alındığı görüntülerde, üçüncü kurum ve kişiler de dahil edilerek baskı alanı oluşturulmaya çalışılmıştır.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı Haberi görüntüle

‘MESAJLAR ATIYORLAR’

Müvekkilin ailesine, arkadaşlarına, iş arkadaşlarına ve üçüncü kişilere sosyal medya ile ulaşan bu kişiler, mesajlar göndermekte, yapay zekâ ve fotomontaj içerikli görüntüleri yönlendirmektedir. Müvekkili sosyal ve ticari baskı altında bırakan iki şüpheli, ilerleyen süreçte silah ve mermi görselleri paylaşmaktadır. İki şüpheliden risk teşkil eden eylemleri nedeniyle şikâyetçiyiz. Haklarında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”