Yapay zeka ‘Grok’ta küfür krizi! Savcılık soruşturma açtı

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X’in yapay zekâ uygulaması olan Grok, kendisine sorulan sorulara hakaret ve ağza alınmayacak küfürler içeren yanıtlar vermeye başladı. Paylaşımlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Savcılık, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun” uyarınca erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması talebinde bulundu.

50 PAYLAŞIMA ERİŞİM ENGELİ

Hâkimlik de talebi kabul ederek 50 paylaşım hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılmasına karar verdi. Kararda, tarafların itiraz hakkının bulunduğuna da dikkat çekildi.

Kararda, savcılığın söz konusu URL adreslerindeki paylaşımların içeriğinin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edildiğine dikkat çekilerek, “Dosya ve ekleri üzerinde yapılan incelemede söz konusu paylaşımlarda ‘Halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet’ ve ‘Hakaret’ suçlarının işlendiğinin” anlaşıldığı belirtildi. Kararda “Talebe konu URL adreslerindeki paylaşımların kamu düzenini ihlal ettiği ve paylaşımlara erişimin engellenmesinin ve içeriklerin yayından çıkarılmasının suç işlenmesinin önlenmesi açısında oluştuğu, paylaşımlar hakkında erişimin engellenmesine dair karar verildiği” kaydedildi.

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X’TEN AÇIKLAMA: ENGELLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Grok’un X hesabından yapılan açıklamada yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edildi. Sistemin geliştiricisi xAI’ın uygunsuz içeriklerden haberdar olduktan sonra, robotun X’te paylaşım yapmasından önce nefret söyleminin önüne geçmek için harekete geçtiği belirtildi.

xAI’ın Grok’a sadece gerçeği aramayı öğrettiğinin aktarıldığı açıklamada, milyonlarca X kullanıcısı sayesinde eğitilebilecek noktaların hızla belirlenip güncellenebildiğinin altı çizildi. Öte yandan X’in CEO’su Linda Yaccarino iki yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaccarino’nun istifasının Grok’la bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor...

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BAKAN URALOĞLU: GEREKİRSE YASAKLARIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yapay zekâ bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.

BAKAN TUNÇ: KANUNDAN MUAF DEĞİL

Son zamanlarda yapay zekâ kaynaklı internet ortamında kişilik haklarını ihlal eden ve suç teşkil eden birtakım paylaşımlar yapılmaya başlandığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Eğer bir yapay zekâ paylaşımını bulunduran, barındıran bir yer sağlayıcı varsa ki internette biliyorsunuz X platformu var, YouTube var, diğer platformlar var, bunlar bu içeriği barındırıyorsa, bunun yapay zekâdan geldiği şeklinde kanuni muafiyeti söz konusu olmaz. Dolayısıyla içerik sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının bu konuda sorumluluğu vardır. Erişimin engellenmesi ile ilgili prosedürler işletilir. Bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir prosedürü işletmiştir” değerlendirmesinde bulundu.