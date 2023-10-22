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YAPAY zekâlı robotların İsrail-Filistin savaşına ilişkin verdiği yanıtları Sosyal Medya Stratejisti Furkan Talay, Hürriyet’e değerlendirdi: “ChatGPT ve Google Bard, siyasetten sağlığa kadar her konuya hâkim. Ben de İsrail-Filistin savaşında kimin haklı olduğu sorusuna vereceği yanıtları merak ederek, iki uygulamaya da bu soruyu sordum.

İşte ChatGPT ve Google Bard’ın sorulara verdiği yanıtlar:

* Soru: İsrail-Filistin savaşında kim haklı?

- ChatGPT: Uluslararası toplum genellikle iki devletli çözümü ve barış görüşmelerini desteklemektedir. Bununla birlikte görüşler değişebilir ve tartışmalıdır. Tarafsız ve ayrımcı olmayan bir perspektife ihtiyaç vardır.

- Google Bard: Kimin haklı olduğu tarihsel ve siyasi açıdan karmaşık. Her iki tarafın da haklı gerekçeleri vardır. Filistinliler, topraklarında yüzyıllardır yaşıyor ve tarihsel bir bağları var. İsrail’in kuruluşu, Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından edilmesine neden oldu. İsrail, Filistinlilere karşı ayrımcı politikalar uyguluyor.

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* Soru: Gazze Filistin’in mi yoksa İsrail’in mi?

- ChatGPT: Gazze, Gazze Şeridi’nin en büyük şehri ve idari merkezi. Gazze, tarihsel olarak önemli bir liman şehri ve bölgedeki en büyük yerleşim yerlerinden biridir. Gazze Filistin topraklarının bir parçasıdır.

- Google Bard: İsrail, Gazze’nin kendi toprağı olduğunu iddia etmektedir. Ancak, Filistinliler, Gazze’nin kendi bağımsız bir devleti kurma hakları olduğuna inanmaktadır."