Yapay zekâ destekli MR cihazı ‘Alzheimer’ı erken sezecek

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Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, bir grup gazeteciyle sohbetinde şunları söyledi: “Yapay zekâ, MR görüntüleme alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Acil durumlarda daha hızlı tanı sağlanabiliyor. Özellikle küçük lezyonlar ya da mikroskobik değişikliklerin tespiti kolaylaşıyor. Yapay zekâ tabanlı sistemler, lezyonları tümör veya ödem olarak sınıflandırıyor. Zaman içinde oluşan değişimleri takip edebiliyor. Özellikle nadir ya da zor fark edilen bulguları yakalayabiliyor. MR verilerinden elde edilen yüksek doğruluklu yapay zekâ analizleri sayesinde hastaya özel risk profilleri çıkarılabiliyor. Tedaviye yanıtın öngörülmesi ve planlanması kolaylaşıyor. Gelişmiş yapay zekâ sistemleri cerrahi sırasında gerçek zamanlı MR verilerini işleyebiliyor.

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2-3 YIL ÖNCEDEN UYARACAK

Yapay zekânın en büyük katkılarından biri hastalıkları erken evrede yakalamada başarısı. MR görüntülerinde çok küçük veya belirsiz anormallikleri dahi tespit edebilen yapay zekâ algoritmaları, kanser gibi ciddi hastalıkların erken tanısında çığır açıyor. Alzheimer, multipl skleroz ve parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı yapay zekâ beyindeki yapısal ve fonksiyonel değişimleri çok erken aşamalarda tespit edebiliyor. MR teknolojisi yapay zekâyla adeta bir ‘tıbbi sezgi aracı’ haline gelmeye doğru ilerliyor. Sadece hastalıkları görüntülemek değil, öngörmek gibi çok daha büyük roller üstlenecek. Örneğin, Alzheimer için yıllar önce tahmin yapılabiliyor, hastalığın evreleri otomatik belirlenerek, erken müdahale imkânı sağlanıyor.”

MEME KANSERİNİ 1 YIL ÖNCE GÖRDÜ

- Yapay zekânın iyi huylu ve kötü huylu kitleler arasında ayrımı yapma konusunda da çok başarılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mecit Kantarcı, “Meme kanseri taramalarında yapay zekâ kullanımı üzerine yapılan bir çalışmada yapay zekâ modeli, radyologların ‘normal’ dediği MR taramalarında aslında kanser belirtisi olabilecek bölgeleri fark ederek kanserleri ortalama bir yıl öncesinden saptamayı başardı. Erken teşhis oranını yüzde 30’a varan oranda artırma potansiyeli gösterdi. Yapay zekâ destekli MR, otizm, serebral palsi veya nadir genetik bozukluklar için de çok erken yönlendirmeyle fark yaratıyor” dedi.