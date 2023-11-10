Yapay zeka depremzedenin hizmetinde

Haberin Devamı

Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonuna bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz, Yetim Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Kürşat Ergüt, ilk kez uygulanan programla ilgili bilgi verirken büyük afetin ardından ailesi veya yakınları bilinmeyen 1914 çocuğun takibini yaptıklarını açıkladı. Ergüt şunları söyledi:

KÜÇÜK BİLGİLER YETTİ

“1865 çocuğu aile veya yakınlarına kavuşturduk. Bu süreçte TÜBİTAK’tan önemli bir destek aldık. Yeni uygulanmaya başlayan DerinGÖRÜ isminde yeni bir sistemi bize açtılar. Görüntüleri eşleştirme yöntemiyle, yapay zeka sistemiyle çalışan programı kullandık. Aslında programın ilk kullanıcısı olduk. Hem bize ulaştırılan resimleri, çocuklarla ilgili bilgileri hızlı şekilde karşılaştırıp sonuca varma ve karşı tarafa bilgi verme konusunda elimizi güçlendirdi. Merkezde biz bile bazı çocukların ufak belirtilerinden eşleştirme programları sayesinde ailelerine kavuştuğunu gördük.

Haberin Devamı

567’Sİ VEFAT ETMİŞ

Aslında 2-3 bin ihbar ulaşmıştı, bunları tekilleştirdik. Ulaşılamayan çocuklar içerisinde 567’sinin vefat ettiği öğrenildi. Yabancı uyruklu çocuklar da çok olduğu için Göç İdaresi’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu teyitleri yaptık. 38 çocuğumuzun koruma altına alındığı tespit edildi. 182 çocuk ve ihbarda bulunanlar da DNA süreciyle ilgili Adli Tıp Kurumu’na yönlendirildi. Halen engelli, sürekli bakıma ihtiyacı olan 3 çocuğumuz hastanede takip ediliyor. 24 çocuğumuz koruma ve bakım altına alındı. Maalesef takip ettiğimiz çocuklardan 15’i vefat etti. 4 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik, 1 çocuğumuzu evlat edindirdik.

330 BİN KİŞİ 4 BİNE DÜŞTÜ

“Koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında önemli artış sağlandı. Evlat edinme başvurusu 560 iken bugün itibarıyla sistemde 70 binden fazla evlat edinme başvurusu bulunmaktadır. Koruyucu aile başvuruları deprem öncesinde 669’ken bugün 330 binin üzerine çıkmıştır. Tabii ki deprem sırasında insanların duygusal tutumlarıyla ilgili olarak bu sayılar çok yüksek arttı. Ama kahramanlık evresi sonrasında yavaş yavaş bu sayılar düştü. Uygun şartları taşıyan 278 bin civarında kişiyi ön görüşmeye davet ettik. Bunların içerisinden 84 binin biraz fazlası ön görüşmeye gelmiştir. Şu anda 4 bin 329 aile resmi koruyucu aile olma başvurusunu yapmıştır.”