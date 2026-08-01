‘Yapay zekâ’ deneyimin önüne geçti

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Türkiye sonuçlarına göre işverenlerin yüzde 97’si giriş seviyesindeki pozisyonlarda beceri temelli işe alım uyguluyor, yüzde 92’si ise bu yöntemi yaygın olarak kullanıyor.

SERTİFİKANIN ÖNEMİ

Araştırma, işe alımlarda diploma ve iş deneyiminin yanı sıra adayın sahip olduğu doğrulanabilir becerilerin de belirleyici hale geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre işverenlerin yüzde 94’ü üretken yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almanın kurumlarına önemli avantaj sağlayacağını düşünüyor. Yüzde 87’si bu yetkinlik belgesine sahip ama daha az deneyimli adayları, bu belgeye sahip olmayan daha deneyimli adaylara tercih ediyor. Türkiye’de işverenlerin yüzde 96’sı mikro yetkinlik sahibi çalışanların ilk yıllarında bu belgelere sahip olmayanlara göre daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. İşverenlerin yüzde 83’ü bu çalışanların işe alınmasıyla eğitim maliyetlerinden tasarruf ettikleri belirtti. İşverenlerin yüzde 75’i ise mikro yetkinlik sahibi mezunlara daha yüksek başlangıç maaşı verme eğiliminde.

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MİKRO YETERLİLİK NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önümüzdeki akademik yıldan itibaren uygulamaya alacağı Mikro Yeterlilikler Çerçevesi ile öğrenciler, üniversite dışında edindikleri nitelikli eğitimleri akademik krediye dönüştürebilecek. Mikro yeterlilikler; belirli bir alanda kısa süreli öğrenme süreçleri sonunda kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçülmesini, doğrulanmasını, belgelendirilmesini ve akredite edilmesini sağlayan yenilikçi bir öğrenme modeli olarak tanımlanıyor.



