Yapay zekâ buldu zayıflama molekülü

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Zayıflama ilaçları mide, pankreas gibi birçok organı etkileyerek iştahı kapatırken kas kaybı gibi etkilere de neden oluyordu. Yeni bulunan molekül ise hücrelere 10 kat daha fazla uyarım sağladı ve doğrudan beyindeki hipotolamus üzerine etki ederek iştahı kapattı. Nature dergisinde yayımlanan çalışma henüz sadece hayvanlar üzerinde yapıldı ve olumlu sonuç verdi. Bir sonraki adımda bu çalışmalar insanlar üzerinde de yapılacak.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyada obezite gelecekte insan sağlığını tehdit eden en büyük hastalıklardan biri. Bu görsel bir sorun değil. Fazla kilo vücutta 236 ayrı hastalığa neden oluyor. Yaşam süresini kısaltıyor. Yağ hücreleri büyüdükçe vücutta hormonal dengeler değişiyor ve denge değişince iştah açılmaya başlıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki insanlar yemekten başka bir şey düşünemez hale geliyor.

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HİPOTALAMUSU UYARIYOR

GLP-1 analogları dediğimiz şu anki zayıflama ilaçlarında kullanılan molekül, obezite cerrahisi ile aynı derecede kilo verdiriyor. Bunlar vücutta bozulan hormonal mekanizmayı tamir ediyor. Nature dergisinde yayınlanan araştırma çok umut verici şekilde GLP-1’den daha etkili bir molekülü anlatıyor. Bu molekül beynin hipotalamus dediğimiz bölgesine etki ederek yeme isteğini azaltıyor. Birkaç yıl sonra da ilaç olarak karşımıza gelecek gibi görünüyor. Bu yeni molekül gelecekte obezite tedavisinde umut verici duruyor. Ancak insanlar kafalarına göre kullanmamalı. Doktor gerekli görürse kullanılmalı.”