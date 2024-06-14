Yapay zekâ Boğaziçi’ni kazandı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçtiğimiz günlerde düzenlenen YKS sorularını ChatGPT 4o’ya çözdürdü. Buna göre yapay zekâ, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe’den 28.75, sosyal bilimlerden 16.25, matematikten 2.5, fenden ise 5 net yaptı. Alan Yeterlilik Testeleri’nde de (AYT) sosyal bilimler alanında 35 netin üzerine çıkarken, fende 2.5 net yapabildi. Matematikte ise eksi 5 nette kaldı. Yapay zekâ elde ettiği bu netlerle sınavın sonunda eşit ağırlıktan 347, sözelden 469, sayısaldan 239 puan aldı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, ChatGPT’nin, bu puan ve sıralamalara göre Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü’ne yerleşebildiğini dile getirerek yapay zekânın başarısı hakkında şunları söyledi:

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SÖZELDE DAHA BAŞARILI

“ChatGPT, belirli veri tabanlarını tarayıp konuyla ilgili cevapları derleyen ve onlardan yorum üreten dijital bir aygıt. Bu nedenle sorulan soruyla ilgili bir cevap verebilir ama elde ettiği bilginin doğruluğunu ölçmez. Sözel alanda daha başarılı, çünkü sorular dil kuralına uygun olarak soruluyor. Ancak sayısaldaki sorular için komutların doğru girilmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle sorularda yapay zekâya ilgili komut çok doğru bir şekilde verilmediği için sayısal puanları düşük geliyor.”

YORUM SORULMASA ŞAMPİYON OLURDU

Osman Demircan (Bilişim Uzmanı): “‘Prompt engineering’ adında bir meslek dalı oluştu. Bu meslek, en uygun kelimelerle soruyu ChatGPT’ye yönlendirerek en doğru cevabı almaya çalışıyor. Ancak YKS sorularının tamamı ChatGPT’nin doğru anlayabileceği şekilde hazırlanmıyor. Sorular sayısal içerikli olsa da yoruma ve anlamaya dayalı. Yani örneğin adaylara ‘1+1’ gibi işlemler sorulmuyor. Sınavda sorular hikâyeleştirilmiş bir şekilde sorulduğu için ChatGPT bunu doğru yanıtlamakta zorlanıyor. Eğer soruları onun anlayabileceği gibi sorarsak hepsini doğru yanıtlayıp şampiyon olabilir. ChatGPT, güncelleştirmelerle önümüzdeki yıllarda tüm soruları doğru cevaplayabilir.”

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