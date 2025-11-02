×
Yapay zekâ biliminsanı oluyor... 10 yıllık araştırmayı 2 günde yapacak

Yapay zekâ biliminsanı oluyor... 10 yıllık araştırmayı 2 günde yapacak
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 07:00

Stanford ve Imperial College London üniversitelerinden araştırmacılar, Gemini isimli yapay zekâ aracını yardımcı biliminsanı olarak tasarlamaya başladı. Biliminsanlarının 10 yılda ulaşabileceği hipoteze, yapay zekânın sadece 2 günde ulaşabileceği söyleniyor.

YAPAY zekâ Gemini üzerine inşa edilen sistem, sadece mevcut bilgileri aramakla kalmıyor aynı zamanda üretme, sıralama ve geliştirme gibi özellikleriyle yeni ve orijinal araştırma hipotezleri geliştirebiliyor. Yapılan çalışma yapay zekânın bilimsel keşifler için yeni bir iş arkadaşı olarak kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Sistem bu doğrultuda yardımcı biliminsanı olarak konumlanarak araştırmacılara asistanlık yapabilecek. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt da bu sistemle biliminsanlarının 10 yılda ulaşabileceği hipoteze yapay zekânın sadece 2 günde ulaşabileceğini dile getirdi. Biliminsanların karmaşık sorunları çözerken artık verileri analiz edebilen, tartışabilen ve yeni fikirler önerebilen güçlü bir iş arkadaşına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bozkurt şunları söyledi:

“Henüz kendi başına karar veremiyor ve halüsinasyonlar görmeye devam ediyor. O nedenle tam olarak güvenemeyiz. Gemini’deki yardımcı biliminsanı yapay zekâ projesinde de onun, biliminsanlarının vaktini alan literatür tarama, hipotez geliştirme, analiz yapma gibi işleri üstlenmesi bekleniyor. Henüz deneme aşamasında. Buna rağmen proje, biliminsanlarının ancak 10 yılda ulaşabileceği sonuçlara çok daha kısa sürede ulaşabiliyor. Yapay zekânın şu anki durumunda asistanlara ve biliminsanlarına ihtiyaç var.” 

