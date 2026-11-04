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Yapay zekâ 151 kişiyi avladı

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#Yapay Zeka#İnternet Suçları#Yasadışı Bahis
Yapay zekâ 151 kişiyi avladı
Emin Mert KIRARSLANElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahsi önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli yapay zekâ AVCI’yı (Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi) kullanarak internet ortamındaki tüm bahis faaliyetlerini takibe aldı.

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Yapılan çalışmada milyonlarca mesaj ve görsel veriyi AVCI ile inceleyip sınıflandıran emniyet ekipleri, internet ve ‘Telegram’ isimli sosyal medya platformları üzerinden yasadışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheliyi tek tek tespit etti. MASAK raporu ve şüpheli kişilerin finansal işlemlerine yönelik yapılan analiz çalışmaları sonucunda yüksek miktarlarda finansal işlem hacmi olduğu anlaşıldı.

Siber devriye sırasında suç ağına takılan bahis faaliyetlerini takibe alan emniyet ekipleri, AVCI ile yapılan teknik incelemeler doğrultusunda yasadışı sanal bahis altyapısında görev dağılımı yaparak hareket ettikleri belirlenen 194 kişiye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 39 ilde dün gece saatlerinde eşzamanlı yapılan operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

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#Yapay Zeka#İnternet Suçları#Yasadışı Bahis

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