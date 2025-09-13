Yanlıştan dönülür diye umuyorum

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma nedeniyle yargılandığı dava sonrası Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı: “Bugün Ekrem Başkan yargılanmadı, yargıladı. Bugün talimatla yazılmış iddianameyi o salonda temsil eden savcının yerinde olmak istemezdim. 35 yıl önce ilanla başvurmuş. İstanbul Üniversitesi davet yapıyor. Kendi evindeki arkadaşı seslendi mahkeme salonunda. ‘Benden bir yıl önce başvurup gitti’ diye. Ne kendinden önce gidenlerin ne de sonra gidenlerin diploması iptal. Bu tarif ettiğiniz suçu kamu görevlileri sivil insanlarla işlediyse madem müştereken işlendi hepsi aynı davada yargılanmalı. Diğerleri nerede? Cevap yok.

AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUZ

(Devlet Bahçeli’nin tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e ilişkin tahliye ve göreve iade sözleri) Bizim sürekli söylediğimiz zaten, ‘Kent Uzlaşısı’ dediğiniz ya da terör denilen, o gün Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’nı suçlamak için ve daha sonrasında da cezalandırmak için yapmış olduğu bir tercihten Cumhur İttifakı, ‘Bu devlet politikası’ diyerek vazgeçti. Yanlıştan dönüldü. O gün o yanlışı savunanlar da onlardı, bugün bunun yanlış olduğunu söyleyenler de onlar, ama ben yanlıştan dönüldükten sonra doğru bulduğumu söylemek durumundayım.

Biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı, bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum.”

KEMAL BEY TENEZZÜL ETMEZ

Özel, dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayınında da özetle şunları söyledi:

“(Kurultay davası) Özel seçilen bir hakime denk gelmedikten sonra pazartesiden alınacak karardan endişem yok. Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. Bana Genel Başkan’a ‘Şöyle söyleyin’ demek düşmez. Onun demesi gerekir. Kemal Bey’le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim. Olağanüstü kongre kararı aldık. Kayyum da gelse 21’inde parti genel başkanını seçecek. Kemal Bey’in partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey’in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Etse de polisle birlikte partiye mi girecek eski Genel Başkan? Kayyum atamaya da cesaret edemezler. Genel merkeze gelmek isteyen olmaz. İsteyen olursa da genel merkezimizi savunuruz. (İstanbul İl Başkanlığı) Kayyum olduğu için randevu vermedim. Muhatap almam da mümkün değil.”

DEMOKRASİYE KÖRDÜĞÜM

ÖZGÜR Özel 15 Eylül’de yapılacak kurultay davasına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi: “Bu konuda söylenebilecek her şey söylendi. Partiyi yıpratmak için, partiyi tartıştırmak için yapılan bir kötülüktür. Her kötülük gibi bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz. YSK’nın kararları hem İstanbul için hem Ankara için ve Anayasa Mahkemesi kararı ve sürecin bir bütün olarak hukukçular tarafından değerlendirilmesinde bu birileri demokrasiye kördüğüm atmaya çalışıyor, o kördüğümün nasıl çözüleceği belli oldu ama 15’inde bir düğüm daha atılır mı? Onun olmayacağını ümit ediyorum. Beni yakından tanıyanlar bilir, iflah olmaz bir iyimserimdir. En iyisini düşünürüm, kötüsüne dünden hazırım. Geldiğinde mücadelemi veririm.”