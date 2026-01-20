×
Yanlışlıkla bırakılan kırmızı kutudan çıktı: 2 milyon lira değerinde | 'Sahibini bulduk, bize dua etti'

Yanlışlıkla bırakılan kırmızı kutudan çıktı: 2 milyon lira değerinde | Sahibini bulduk, bize dua etti
Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeyiz mağazası işleten Temer Özdemir, bir müşterisinin dikim için iş yerine bıraktığı kumaş olan poşetin içinden çıkan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altını sahibine teslim etti.

Silopi’nin en işlek noktalarından olan 3’üncü Cadde’de çeyiz mağazası bulunan Temer Özdemir, bir müşterisinin dikim için bıraktığı ve içerisinde kumaş olan poşette, renkli bir kutunun daha olduğunu fark etti. Özdemir, kutuyu açtığında çok sayıda altınla karşılaştı.

Yanlışlıkla bırakılan kırmızı kutudan çıktı: 2 milyon lira değerinde | Sahibini bulduk, bize dua etti

Özdemir, yaptıkları çalışmayla poşetin sahibini tespit edip iş yerine davet ederek altınları teslim etti. Altınların yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Yanlışlıkla bırakılan kırmızı kutudan çıktı: 2 milyon lira değerinde | Sahibini bulduk, bize dua etti

‘BİZE DUA ETTİLER’

Esnaf Temer Özdemir, “Altınları poşetin içinde bulduk. Müşterilerimiz eşyalarını getirmişlerdi, dikim için bırakmışlardı. Poşeti açtığımızda içinde bir kutu vardı. Kırmızı kutuyu Kur’an-ı Kerim sandım. Açtığımızda altın olduğunu gördüm. Sahiplerini aradık, birkaç kişiye ulaştık ve sonunda sahibini bulduk. Geldiler, emanetlerini teslim ettik. Memnun kaldılar ve bize dua ettiler” dedi.

Yanlışlıkla bırakılan kırmızı kutudan çıktı: 2 milyon lira değerinde | Sahibini bulduk, bize dua etti

 

