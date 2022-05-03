Yanlışlıkla alınan dalağı kargoda kaybolmuştu! 'Göz göre göre beni ölüme yolladılar'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl hastalığı nedeni ile Yalova’da özel bir hastanede dalağı alınan ve patolojiye götürülürken dalağı kaybedilen Ahmet Kıral adlı vatandaş, o günden sonra ‘Dalak Büyümesi’ teşhisi konulan hastalığına deva aradı. Yalova’da hastane, hastane dolaşan Kıral, son olarak soluğu Bursa’da aldı.

KANSER TÜM HÜCRELERİNİ SARDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 1 yıl sonra pankreas kanseri teşhisi konulan Ahmet Kıral’a doktorlar kötü haberi vererek dalak nedeni kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler.

"GÖZ GÖRE GÖRE BENİ ÖLÜME YOLLADILAR"

Hastalığına bir yıldır teşhis konulamadığına vurgu yapan Ahmet Kıral, bir yıl önce alınan numunelerin acısını yaşadığını belirtti. O dönem teşhis konulmasının önemine dikkat çeken Ahmet Kıral, “2021 yılında İstanbul’a patolojiye gönderilen dalağım kaybedildi. Dalak büyümesi teşhisi konuldu ancak Bursa’da yapılan tetkiklerde hastalığımın pankreas kanseri olduğu açıklandı. Doktorlarım bir yıl önce dalağımın kaybolması nedeni ile çok vakit kaybedildiğini ve kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler. Bunun hesabını kim verecek. Göz göre göre beni ölüme yolladılar. O günden sonra hukuki süreci başlattım ancak hastalığıma derman bulamadım. Şuan Bursa’da tedavi görüyorum” dedi.

Haberin Devamı

İlgili Haber Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza Haberi görüntüle

DALAĞI KARGODA KAYBOLMUŞTU

Yalova'da ‘dalak büyümesi’ teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kıral'ın (55) dalağı, hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul'daki bir hastaneye gönderildiği sırada kayboldu. Dalağın Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle gönderildiğini öğrenen ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kral, 'Dalağım nerede?' diyerek duruma tepki gösterdi. Kral’ın avukatı Musap Nayman ise "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir” dedi.