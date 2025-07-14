Yanlışlıkla alınan böbreğin bedeli 230 bin TL mi

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Ankara’da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Ebru Ünal (40), 2018 yılında yaşadığı sırt, böbrek ve karın ağrısı rahatsızlıkları nedeniyle özel bir hastaneye giderek, H.B. isimli doktora muayene oldu. Yapılan muayene sonrası doktoru Ünal’a, böbreğinin üzerinde kitle olduğunu, bunun da ölümcül olabileceğini belirterek acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Yaşadığı şok ve panik sonrası, ailesiyle konuşan Ünal, ameliyat olmaya karar verdi. Bir süre sonra hastaneye yatırılan Ünal’ın sol böbreği, robotik müdahale ile alınıp incelenmek üzere patolojiye gönderildi. Uzun süren tedavinin ardından Ünal taburcu edilirken, yapılan patolojik incelemede böbreğindeki rahatsızlığın, böbreğinin alınmasına gerek kalmadan, kemoterapi ile tedavi edilebilen lenfoma kanseri olduğu ortaya çıktı. Yaşamını tek böbreği ile sürdürmek zorunda kalan Ünal, kendisine ‘yanlış tanı’ koyduğunu öne sürdüğü doktor H.B. hakkında, Ankara 3’üncü Tüketici Mahkemesi’ne, ‘yanlış teşhis ve doktor hatası’ anlamına gelen ‘malpraktis’ davası açtı.

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KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Ankara’da 3’üncü Tüketici Mahkemesi’nde yargılanan doktor H.B.’nin avukatları, “Böbrekte kitle varsa bunun en iyi yöntemi cerrahi müdahale ile gerçekleştirilir. Ayrıca ameliyat öncesi hastadan rıza belgesi alındı. Müvekkilimin yaptığı ameliyatta herhangi bir kusuru ve ihmali yok. iddiayı kabul etmiyoruz” dedi. Yaklaşık 5 yıl süren yargılama sonrası Ankara 3’üncü Tüketici Mahkemesi, doktor H.B.’nin, ameliyatı gerçekleştirdiği 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren faizlerin de işlemesi koşulu ile hastanedeki tedavi ve robotik ameliyat giderlerinin bedeli olan 30 bin TL maddi, 200 bin TL’de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Doktorun avukatının karara itirazı üzerine dava dosyası istinafa taşındı.

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‘TEK BİR DOKTORLA YETİNMEYİN’

Yanlış teşhis sonucu tek böbrek ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Ebru Ünal, “Hem bedenim hem ruhum çok yıprandı. Günlük yaşamda yürürken bile zorlanıyorum. Enerjim düşük. Herkese sesleniyorum, lütfen tek bir doktorun sözüyle ameliyata girmeyin. İkinci, hatta üçüncü görüş alın. Çünkü bu bir hayat meselesi” dedi.