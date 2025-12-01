×
HABERLERGündem Haberleri

Yanlış yola giren TIR sürücüsünden ilginç çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 12:20

Hatay’da navigasyondan yol takibi yapan ve soluğu hastanede alan tır sürücüsünün, bölgede yaşanan trafik sonrası "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması gülümsetti.

İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı esnada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterirken, tır sürücüsü aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi.

Vatandaşlardan tepki toplayan tır sürücüsünü ve yaşanan yoğunluğu vatandaş görüntüledi. Tepkilere neden olan tır sürücüsü ise, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Araç trafiği tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu.

