‘Yanlış yapmayarak kucaklaşıyoruz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da dün kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum temsilcileriyle buluşmasında özetle şunları söyledi:



“Esnafa, şoföre, ev kadınlarına, apartman görevlilerine bakalım, bu düzen onlara yaramamış, dünya kadar dertleri var. Hangi belediye başkanına giderseniz önünde binlerce işsiz dilekçesi var. Peki bu düzen kime yaradı? Sarayda yaşayanların derdi yok, dolarlarla oynuyorlar. Sormamız gereken şey şu, arkadaş dünyalığını neden Manhattan’da gökdelen dikerek yapıyorsun? Muhammed Ali’nin çiftliğini aldılar, niye Amerika’da çiftlik alıyorsun? Bu adalet midir?



FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM



12 milyar dolarlık işe 59 milyar dolar garanti veriliyor. Ya aklın alacağı şey değil. İş Türkiye’de, müteahhit Türk, niye Amerikan Doları, niye Avrupa Euro’su? Bu ülkenin milli parası TL değil mi? Geleceklerini güvence altına almak için sözleşmeye bir madde daha ekliyorlar, ihtilaf çıkarsa İngiliz mahkemeleri yetkilidir diye. Söz veriyorum, ister İngiliz, ister Amerikan, ister Japon, ister Papua Yeni Gine mahkemeleri olsun; bu milletin hakkını hukukunu burunlarından fitil fitil getireceğim. Para dileniyorsan onun emrine giriyorsun demektir.



SİYASET KAVGA ALANI DEĞİL



Evet bizim hatalarımız da var. Eksiğimiz de var. Ben doğruyu söyleyeceğim; hatamız, eksiğimiz, kusurumuz vardı. Özeleştiri, evet özeleştiri de yapıyoruz. Şimdi yanlış yapmamaya, milletin sesini dinlemeye, toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya gidiyor, helalleşmek istiyoruz. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme yapmıyoruz. İki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımızı ve vatanımızı seviyorsa herkes bizim dostumuzdur. Komşularımızın kimliğini, yaşam tarzını sorgulamaya başladık, bunlar yanlıştır. Siyaset kamplaşma, kavga alanı değildir. Nasıl hizmet ederim, bunu anlatma alanıdır. Sokağa çıkıp cam pencere kapı indirmek, kavga etmek değil derdimiz, bundan kaçınıyoruz zaten. Sandık gelecek, oyumuzu kullanacağız ve Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. Aynı hatalar yapılıp aynı sonuçlar elde ediliyorsa, aklımızı kullanmıyoruz demektir.”

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‘CANAN HANIM’I YÜREĞİMİZE YAZDIK’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin parti üyeliği düşürülen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: “Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. İl Başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan Hanım’ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı, neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatıyla, isteği üzerine. Biz birilerinin talimatına, talebine evet mi diyeceğiz? Biz CHP’yiz, ruhumuzda, geleneklerimizde Kuvayı Milliye var. Mücadeleyi hak, hukuk, adalet için yapıyoruz. Bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek ‘siz de buna uyun’ denecek. Biz buna uymayız.”

TOKAT TEPKİSİ

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Kılıçdaroğlu, polise tokat atan DBP’li Salihe Aydeniz’e ilişkin de “Asla doğru bulmayız. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak, saldırmak doğru değildir. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapmasını kabul etmiyoruz” dedi. (ANKARA)