Yanlış tedavi sanatçının hayatını kararttı! Özel hastaneye dava açtı... Mesleğini icra edemez hale geldi, pazarda satıcılık yapıyor

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Başkentte düğün ve festivallerde, dernek gecelerinde sahne alan Filiz Erdoğan (48), geçen yıl ekim ayında kanama şikayetiyle başvurduğu özel hastanede kendisine yanlış teşhis ve tedavi uygulandığını iddia etti.

Erdoğan, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, hastanede rahim duvarının kalınlaştığı belirtilerek küretaj (Rahim iç tabakasının temizlenmesi) işlemi uygulandığını, patoloji sonucu temiz çıkmasına rağmen ileride kansere dönüşebileceği belirtilerek, ameliyata ikna edilip, rahim ve yumurtalıklarının alındığını ileri sürdü.

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Erdoğan, bu ameliyatın ardından idrar sorunları yaşadığını ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti. Burada yapılan tetkiklerde rahim ve yumurtalık aldırma ameliyatının gereksiz yapıldığının anlaşıldığını ve bu ameliyat sırasında idrar torbasının delindiğinin belirlendiğini belirtti. Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla mesanesinin küçültülmek zorunda kaldığını, yaşadığı durum nedeniyle mesleğini icra edemez hale geldiğini ifade ederek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

'PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIM'

Filiz Erdoğan, DHA'ya yaptığı açıklamada 1 yıl öncesine kadar düğünlerde, festival ve dernek gecelerinde sahne alırken, şimdi evde ördüğü lif, yelek, battaniye gibi ürünleri pazarda satarak geçimini sağladığını söyledi. Erdoğan, "Yaşadığım mağduriyet nedeniyle müzik hayatımı bırakmak zorunda kaldım. Kanama şikayetiyle gittiğim hastanede patoloji temiz çıkmasına rağmen bana ileride kanser hastası olabileceğim söylendi. Bu korkuyla ameliyatı kabul ettim ve üst üste gelen talihsiz ameliyatlar yaşadım. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek başka bir doktora muayene oldum.

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Doktor bana mesanemin neredeyse almaya gidecek kadar ciddi şekilde yıprandığını söylendi. Bu da beraberinde idrara sık çıkma sorununa sebep oldu. Bu süreçte maddi, manevi ve psikolojik olarak çok yıpranarak 40 kiloya kadar düştüm. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an süreç devam ediyor" dedi.

'HAYATA ÖRGÜYLE TUTUNDUM'

Sahnelerden uzak kaldığı dönemde ailesinin kendisine çok destek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çok zorlandım, ruhsal olarak yıprandım. Kendimi örgüye adadım, hayata örgülerle tutundum. Geçimimi sağlamak için de örgülerimi pazarda satmaya başladım. Bu süreçte festivallerden, düğünlerden ve yurt dışı programlarından gelen teklifleri sağlık sorunu nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldım. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Adalete güveniyorum. Suç duyurusundan sonra bir şeylerin değişeceğine, sesimi duyuracağıma inanıyorum. Bu bir senelik süre içinde yaşadığım maddi ve manevi kayıpların karşılanması için sorumlu olan herkesin ceza almasını istiyorum. Ailecek maddi ve manevi çok yıprandık. Tek amacım sahnelere dönmek, en önemlisi sağlığıma kavuşabilmek" diye konuştu.

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