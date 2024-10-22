Yanlış tedavi kurbanı Kenan adalet bekliyor

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İstanbul’da iddiaya göre ikinci çocukları Kenan Gürhan’ın gebelik takibi esnasında Janna ve Erkan Gürhan çifti, ilk çocuklarında yaşadıkları kan uyuşmazlığı sorununu doktorlarına anlatarak antikor iğne yapılmasını istediler. Doktor, testlerin normal olduğunu, doğumdan sonra sorun olursa çocuk doktorunun müdahale edeceğini söyledi.

KANINI GEÇ DEĞİŞTİRDİLER

Gürhan çiftinin ikinci çocukları Kenan Gürhan 2 Mart 2011’de Özel Çapa Medilife Hastanesi’nde doğdu. Bebekte sarılık tespit edilmesi üzerine çocuk uzmanı doktor Demet Divrikli tarafından tedavisi yapılarak, 4 Mart 2011’de taburcu edildi. Kenan bebekte sarılık belirtisinin artması, ten renginin turuncu olması nedeniyle Gürhan çifti 7 Mart 2011’de 09.00’da hastaneye geldi, 17.00’de kan bulmaları gerektiği söylendi. Hastanede makinenin bozuk olması ve diğer nedenlerle gece 02.00’de bebeğin kanı değiştirildi. Bebeğin doğum sonrası gerekli tedavisinin zamanında yapılmaması nedeniyle beyninde kalıcı hasar oluştu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile Kenan Gürhan’a Spastik Diplejik Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Başını dik tutamayan, hareket edemeyen, iletişim kuramayan Kenan Gürhan’daki engel oranı ise yüzde 96 olarak tespit edildi.

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10 MİLYON TL TAZMİNAT

Gürhan ailesi, 18 Mayıs 2012’de avukatları Serhan Vatansever aracılığı ile İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Mahkeme, 11.5 yıl sonra 10 Kasım 2023’te davayı karara bağladı. Tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, 9 milyon 932 bin TL’nin, 7 Mart 2011’den itibaren işleyecek yasal faizi ile Özel Çapa Medilife Hastanesi Çelebi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile çocuk doktoru Demet Divrikli’den alınarak Kenan Gürhan’a ödenmesine hükmetti. Gürhan’a yargılama sürecinde geçici olarak ödenen 200 bin TL’nin, 7 Mart 2011 ile 22 Aralık 2020 tarihleri arasındaki yasal faizinin de Özel Çapa Medilife Hastanesi Çelebi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile Demet Divrikli’den alınarak Gürhan’a ödenmesine karar verdi. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul BAM 19’uncu Hukuk Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmün hukuka uygun olduğunu belirterek tarafların yaptığı itirazı reddetti. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay dosyaya ilişkin kararını henüz açıklamadı.

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‘YETKİLİLERE SESLENİYORUZ’

Mart 2011’de dünyaya gelen oğlunun 14 yaşına girmek üzere olduğunu belirten baba Erkan Gürhan, “Oğlum 14 yaşında, 14 yıldır adalet arayışımız sürüyor. Konuşamıyor, yürüyemiyor, kafasını tutamıyor. Tek kişi bakamıyor. Artık anne-baba beraber bakıyoruz. Dosya şu an Yargıtay’da. Yetkililere sesleniyoruz. Dosyanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz, adalet bekliyoruz” dedi.