‘Yanlış kurşun’ öldürdü

Başlarında kask bulunan Soner K. ve Ahmet K., Muhittin Kalaycı'ya evden çıktığı sırada tabanca ile ateş etmeye başladı. Muhittin Kalaycı, dizine isabet eden kurşunla yaralanırken, kurşunlardan biri de olayla ilgilisi bulunmayan ve işe gitmek için kaldırımda arkadaşını bekleyen 1 çocuk babası İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti. Kasık bölgesine gelen kurşunla ağır yaralanan Daşcı ile Kalaycı, çevredekiler tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Daşcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken Muhittin Kalaycı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

682 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yaklaşık 682 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergâhta çalışma yaptı. Soner K. ile Ahmet K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadelerinde suçlarını kabul eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.