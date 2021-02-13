‘Yanlış kurşun’ öldürdü
Soner K. ve Ahmet K., alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akrabaları Muhittin Kalaycı'nın evinin bulunduğu Ankara Mamak’a bağlı Yeşilbayır Mahallesi’ndeki 1898’inci Sokak’a, 5 Şubat sabahı 07.30 sıralarında, plakasız motosikletle geldi.
Başlarında kask bulunan Soner K. ve Ahmet K., Muhittin Kalaycı'ya evden çıktığı sırada tabanca ile ateş etmeye başladı. Muhittin Kalaycı, dizine isabet eden kurşunla yaralanırken, kurşunlardan biri de olayla ilgilisi bulunmayan ve işe gitmek için kaldırımda arkadaşını bekleyen 1 çocuk babası İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti. Kasık bölgesine gelen kurşunla ağır yaralanan Daşcı ile Kalaycı, çevredekiler tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Daşcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken Muhittin Kalaycı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
682 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Yaklaşık 682 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergâhta çalışma yaptı. Soner K. ile Ahmet K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadelerinde suçlarını kabul eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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