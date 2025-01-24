Yanlış kararla evi yıkıldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı... 'İki yıldır konteynerde yaşıyorum'

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Kilis'in Yavuzlu Köyü'nde yaşayan İshak Makas, 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasarlı olarak yıkılan evinin ardından hak sahipliği sürecinde yaşadığı mağduriyet nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. 3 çocuk babası Makas'ın depremin ardından ağır hasarlı denilerek evi ve ahırı yıkıldı. Makas, yıkım sonrası hak sahipliği için başvuru yapınca evinin hafif hasarlı olduğu ve bu nedenle hak sahibi olamayacağı söylemiyle hayatının şokunu yaşadı. Konteynerde ailesiyle beraber yaşam mücadelesi sürdüren Makas, yetkililerden sürecin hızlandırılmasını istiyor.

AĞIR HASARLI DİYE YIKILAN EVİ KAYITLAR HAFİF HASARLI ÇIKTI

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğüne başvurduğunu, ardından AFAD’a yönlendirildiğini belirten Makas, AFAD’ın kendisine "Evin az hasarlı, hak sahibi olamazsın" dediğini söylüyor. Ancak Makas, "Benim evim az hasarlı değil, yıkıldı ve enkazı kaldırıldı. Bana konteyner verdiler, burada yaşamaya başladım. Şu anda konteynerde yaşıyoruz, havalar çok soğuk ve neredeyse 2 yıl olacak" dedi.

"YETKİLİLER HATANIN FARKINDA AMA HENÜZ ÇÖZÜM YOK"

Hak arayışı için valilik de dahil olmak üzere birçok kuruma başvurduğunu belirten Makas, "Vali Bey’e kadar gittim. Bana 'Mahkemeye başvur' dediler. Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri bile hatayı kabul ediyor ve 'Evet, hata bizden kaynaklı, ama bu durumu sadece mahkeme çözebilir' diyorlar. Mahkemeye başvuralı bir yıl oldu, hala bir sonuç çıkmadı" şeklinde konuştu.

"İKİ YILDIR KONTEYNERDE YAŞIYORUM, DEVLET BÜYÜKLERİNDE ÇÖZÜM İSTİYORUM"

İshak Makas, "İki yıldır konteynerde yaşıyorum. Çocuğumu okutuyorum, düzenli bir gelirim ve maaşım yok. Köyde çiftçilik yaparak geçinmeye çalışıyorum, hayat giderek daha da zorlaşıyor. Çocuklarımın geleceği için yetkililerden bir an önce bu sürecin hızlandırılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Özel İdare evimi yıktı. Sürecin bu kadar uzaması ailemi ve beni çok zorluyor. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu durumu çözün, bize yardım edin" diye konuştu.

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