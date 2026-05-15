Yanlış ilaç verildiği için kalbi durmuştu… Milletvekili Ok’un şikayeti ile açılan davada 2 sanığa ceza talebi

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığı gerekçesiyle 30 Eylül 2023 tarihinde eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara’da bir özel hastaneye gitti. Acil serviste görevli Prof. Dr. Ali Akçay, Ok’a 3 serum uygulanmasını sağladı. Serumların bitmesinin ardından kalbi duran Ok, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem tespit edilen Ok, 7 saat sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Ok, doktor Akçay ve ilgili sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Akçay’ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok’a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtilerek, ‘Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs’ suçundan hakkında dava açıldı. Ayrıca sanık doktor Ali Akçay hakkında 2020 yılında FETÖ’ye üyelikten soruşturma başlatılmış, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda ‘Silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6’ncı duruşmasına sanık Ali Akçay ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde 27’nci Dönem Milletvekili olan İsmail Ok’un üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Ankara’daki özel bir hastaneye başvurduğunu, dahiliye uzmanı sanık Ali Akçay tarafından muayene edildiğini belirtti. Mütalaada, Akçay’ın şikayetçi Ok'a uygulanmak üzere kas içine enjekte edilen ‘Muscoflex’ isimli ilacı seçmek isterken, sistemde bu ilacın altında yer alan ve damar içine uygulanan ‘Muscobloc’ isimli ilacı seçerek order (hastaya uygulanacak ilaç ve işlemlerin kaydedildiği sistem) ettiği kaydedildi.

'KALBİNİN DURMASINA NEDEN OLABİLECEK BİR İLAÇ'

Mütalaada, ‘Muscobloc’ isimli ilacın üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılmadığı, genel anestezi ve cerrahi işlemlerde kas gevşetilmesi amacıyla kullanılan, kişinin solunumunun ve kalbinin durmasına neden olabilecek etkiye sahip bir ilaç olduğu ifade edildi. İlacın uygulanması için acil servise yönlendirilen İsmail Ok’a, acil tıp teknikeri Şevval Öcal’ın yönlendirmesiyle hemşire tarafından damar yoluyla ilaç uygulandığı, birkaç dakika içinde Ok’un kalbinin durduğu, CPR uygulanarak hayata döndürüldüğü ve daha sonra yoğun bakıma alındığı belirtildi.

'TIP BİLİMİNİN KURALLARINA UYGUN DEĞİL'

Savcı, Adli Tıp Kurumu raporunda, Ali Akçay’ın uygun olmayan ilaç uygulanması talimatı vermesinin, Şevval Öcal’ın ise kas içine order edilen ilacı ilgili hekime danışmadan damar yoluyla uygulatmasının tıp biliminin genel kabul görmüş kurallarına uygun olmadığının belirtildiğini aktardı. Mütalaada, Akçay’ın eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' değil, 'Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde taksirle yaralama' suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Savcı, hastane müdürü Mehmet Avcıküçük yönünden ise suç delillerini gizleme kastıyla hareket ettiğine dair delil bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Akçay’ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, taraflara savunma hazırlamaları için süre verdi. Duruşma, 24 Eylül’e ertelendi.