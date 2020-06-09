Yanlış Ertuğrul Gazi büstü iki müdürle birlikte gitti

Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı yeniden düzenleme kararı alınca, Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ni geliştirdi. Meydana Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Âkif Ersoy ve İbni Sina’nın büstleri konulacak, gece de aydınlatılacaktı. Heykeltraş Ömer Gençtürk imzasını taşıyan büstler bronzdan, alt kaideleri ise bazalt taşından yapıldı ve yerlerine konuldu. Ancak düzenlemelerin devam ettiği meydandaki büstlerden, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’ye ait olanının, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde Ertuğrul Gazi’yi oynayan Engin Altan Düzyatan’a çok benzediği vatandaşlarca fark edildi. Büstün fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

JET SORUŞTURMA

Büyükşehir Belediyesi büstü meydandan kaldırıp, jet hızıyla soruşturma açtı. Meydanın düzenlemesinden sorumlu Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve şube müdürü Abdullah Özkan görevden alındı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

DİZİDEKİ BÜSTÜ ALMIŞLAR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan’ın büstünün dikilmesine ilişkin Hürriyet’e, “Firma, arkadaşlara elimizde ‘Dizide kullanılan büst var’ demiş, arkadaşlar da ‘Gönderin’ demiş. Olayda kasıt var mı bilmiyoruz, araştırıyoruz, soruşturma açtık” dedi. Hilmi Güler yaşananları özetle şöyle anlattı:

TASLAK HALİNDEYDİ

“Projenin amacı tarihteki bütün olayları, önemli kişilikleri günümüze taşıyıp, bir münazara ortamında geleceğe ışık tutmaktı. Proje henüz taslak halindeydi ve bir firmayla anlaşmıştık, bu büstleri bize onlar gönderiyordu. Projede Ertuğrul Gazi’den Osman Bey’e Fatih Sultan Mehmet’ten Kanuni’ye Alparslan’dan Atilla’ya, Ahmet Yesevi’den Alaaddin Keykubat, Dede Korkut’a, Mimar Sinan’dan Yunus Emre’ye, Abdülhamit’ten Atatürk’e Mehmet Âkif’e kadar tarihimizin birçok önemli kişiliği yer alacaktı. Geçmişte nasıl birlik olduysak bugün de kimseyi ötekileştirmeden uzlaşma içinde birlik beraberlik oluşturmayı amaçlıyor projemiz.

HEMEN FARK ETTİK

Firma, arkadaşlara elimizde ‘Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili bir büst çalışması var’ demiş, arkadaşlar da ‘gönderin’ demiş. Daha sandığından yeni çıkarılıp konulmuş ki, olayı fark ettik. Çok üzüldük ve hemen müdahale ettik, firmaya geri gönderdik. Aslına uygun yapılmış yeni bir büst gönderecekler. Bir kasıt var mı, bunları araştırıyoruz. Haberim olsa, böyle bir şeye müsaade etmezdim. Benim hayret ettiğim şey şu. Daha henüz açılışını yapmadığımız taslak halindeki bu çalışmanın bu şekilde kamuoyuna duyurulup gündem yapılması, mesele haline getirilmesi.

Çalışmalarımız bazı kesimlerde tepki toplamış olabilir. Bu yapılanlarla hem çalışmalarımıza gölge düşürülüyor hem de Ordu’muzun son dönem çok iyi olan imajı da zedelemeye çalışıyorlar.” (Turan YILMAZ / ANKARA)